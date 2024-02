Jena. Am letzten Tag der Wechselperiode in der Regionalliga kommt noch einmal Schwung in den Transfermarkt. Zwei Abgänge stehen bereits fest, weitere bahnen sich an.

Beim FC Carl Zeiss Jena läuft der Transfercountdown – die Frist für die Wechsel läuft am Donnerstag ab. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es Interesse an mehreren Spielern.