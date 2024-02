Jena. In der Fußballarena stand es am Ende 1:1: Es gab zwar keinen Bürger-Meister, dafür einen besonderen Fangruß.

Am Sonnabend hat sich der FC Carl Zeiss Jena mit 1:1 vom SV Babelsberg 03 getrennt. Was ist am Rande der Partie der Regionalliga Nordost passiert?