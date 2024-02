Meuselwitz. Wie Christoph Pauling beim ZFC Meuselwitz Fuß gefasst hat und warum der Sprung von der Fußball-Oberliga in die Regionalliga ein großer ist.

Er überlegt kurz und stimmt zu. „Ja, mit den beiden Toren im Spiel gegen Hertha BSC II, da könnte der Knoten geplatzt sein – zumindest hoffe, ich das.“ In seinem zweiten Regionalligaspiel von Beginn an, traf Christoph Pauling zweimal für den ZFC Meuselwitz, hatte in der 33. Minute noch eine große Chance, hätte den Ball nur wuchtig ins leere Tor schießen müssen. „Das war schon ärgerlich, aber ich habe einfach keinen Druck draufgehabt bei dem Schuss. Ein Berliner konnte den Ball noch wegschlagen“, sagte der 23-jährige Fußballer, ärgerte sich aber nicht weiter. „Ich habe mich gut gefühlt. Was passiert ist, das ist folgerichtig, das passiert, wenn man sich wie ich jeden Tag voll reinhängt für den Fußball und den Verein“, sagte Christoph Pauling. Am Sonntag geht es als „optimistischer Außenseiter“ zum Tabellen-Vierten FC Viktoria Berlin. „Wir sind wieder in der Spur“, meinte er.