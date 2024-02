Eilenburg. Die Thüringer tun sich im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga beim FC Eilenburg schwer, führen dennoch lange und holen doch nur einen Punkt.

Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga den zweiten Sieg in Folge verpasst. Am Dienstagabend reichte beim FC Eilenburg das Tor von Elias Löder nicht. Kurz vor dem Ende treffen die Gäste noch zum 1:1.