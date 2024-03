Jena. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt den FC Rot-Weiß Erfurt: Welche Last-Minute-Möglichkeiten es noch gibt.

Der Vorverkauf vor dem Thüringenderby des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Rot-Weiß Erfurt geht auf die Zielgerade. Laut Vereinssprecher Andreas Trautmann waren am Montagvormittag noch 500 Karten für das Spiel verfügbar, das am Sonnabend, 16. März, um 16 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld ausgetragen wird.

Dem Sprecher zufolge sind noch Eintrittskarten für die Blöcke A und B auf der Westtribüne erhältlich. Zudem gibt es noch Plätze im neuen Block M auf der neuen Haupttribüne. Dieser Zuschauerbereich erlebt zum Derby seine Premiere. Die Karten gibt es im Online-Ticketshop des FC Carl Zeiss Jena. Sollten am Dienstag noch Restbestände verfügbar sein, kommen Kunden im Fanshop Unterm Markt zum Zuge.

FC Carl Zeiss Jena hofft auf ausverkauftes Stadion

Bislang seien in Summe 12.000 Tickets für die Partie der Regionalliga Nordost abgesetzt worden, sagt Trautmann. Die Stadionkapazität in der noch nicht fertiggestellten Jenaer Fußballarena beträgt 12.500 Plätze, darunter 1500 Plätze für die Anhänger der Gastmannschaft. Erstmals seit Monaten wird die Westtribüne nahezu komplett nutzbar sein. Die rückseitigen Stützen der Dachkonstruktion sind montiert, die Dachbinder werden aber erst nach dem Thüringenderby montiert und emporgehoben.

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich am Wochenende mit einem 5:1-Erfolg bei Viktoria Berlin auf das Derby gegen den Erzrivalen eingestimmt. Cemal Sezer und Elias Löder trafen jeweils doppelt. Auch Mittelfeldregisseur Justin Petermann war erfolgreich. Der FC Rot-Weiß Erfurt sicherte sich in letzter Sekunde ein 2:2 gegen den Aufsteiger FC Eilenburg. Nach der Führung von Michael Seaton gelang Romain Gall den Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Vorverkauf läuft auch für das Stadtderby

Parallel zum Thüringenderby läuft auch der Vorverkauf für das Stadtderby zwischen dem SV Schott Jena und dem FC Carl Zeiss Jena, das am Sonnabend, 23. März, stattfindet. Das Halbfinale im Landespokal wird um 15 Uhr in der Fußballarena angepfiffen. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf in den Pressehäusern unserer Zeitung erhältlich.