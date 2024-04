Jena. Am Sonntag findet das nächste Regionalliga-Spiel im Ernst-Abbe-Sportfeld statt: Was es diesmal zu beachten gibt.

Am Sonntag, 21. April, empfängt der FC Carl Zeiss Jena den Berliner AK in der Regionalliga. Das Spiel beginnt um 13 Uhr. Wir haben zusammengefasst, was die Fans beim Besuch im Ernst-Abbe-Sportfeld beachten müssen.

Anreise: Die Parkplätze direkt an der Osttribüne sind den VIP-Gästen vorbehalten. Die Stellplätze auf dem Parkplatz am Sportforum stehen für andere Besucher bereit (Parkgebühr 3 Euro). Wichtig ist, dass die Fans die Parkverbote im Stadionumfeld, insbesondere in der Wöllnitzer Straße, beachten. Falschparker werden abgeschleppt. Für die Anreise zum Stadion empfiehlt sich der Jenaer Nahverkehr. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Regionalliga-Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich.

Weiterhin Ausweichplätze auf der Osttribüne

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Eingang an der Saaleseite bleibt gesperrt. Fans mit Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der weiterhin im Block E untergebracht ist, nutzen den Zugang hinter der Nordtribüne. Die Stadiontore öffnen 11.30 Uhr.

Zuschauerbereiche: Durch die Sperrung von weiten Teilen der Westtribüne wegen der Dacharbeiten müssen 740 Dauerkarten-Inhaber weiter ihre Ersatzplätze auf der Osttribüne nutzen. Geöffnet sind der Südkurve-Block auf der Westtribüne, die Nordtribünbe, Block J sowie die VIP-Bereiche K und L.

FC Carl Zeiss Jena erwartet 4000 Zuschauer im Stadion

Tickets: Stehplatz-Karten sind im Vorverkauf in den Pressehäusern unserer Zeitung erhältlich. Die Tageskasse (Zugang von Stadtrodaer Straße) öffnet am Sonntag um 11 Uhr. Der FC Carl Zeiss Jena rechnet mit 4000 Zuschauern bei der Partie. Im Vorverkauf sind bislang knapp 3000 Eintrittskarten abgesetzt.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf beim Spiel gegen den Berliner AK Bier mit Alkohol im Stadion anbieten.

Gästeblock wird geöffnet

Gästefans: Obwohl der FC Carl Zeiss nur mit 25 Gästefans rechnet, wird der Gästeblock für die öffnen. BAK-Anhänger, die mit dem Auto anreisen, fahren über die A4-Anschlussstelle Jena-Göschwitz zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße). Am Gästeblock ist die Tageskasse geöffnet.

Fernsehen: Es ist keine Übertragung der Begegnung geplant.

