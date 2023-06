Aufstiegsheld des FC Carl Zeiss Jena trennt sich als Cheftrainer vom FSV Zwickau

Jena. Obwohl sein Vertrag auch für die Regionalliga galt, gehen Ronny Thielemann und der FSV Zwickau getrennte Wege. So kam es zur Trennung.

Für Jenas ehemaligen Aufstiegshelden war es nur eine kurze Amtszeit beim FSV Zwickau: Der Absteiger in die Regionalliga Nordost und Trainer Ronny Thielemann (49) haben sich getrennt.

Beide Seiten „gehen fortan getrennte Wege und haben sich auf eine einvernehmliche Trennung verständigt“, teilte der FSV Zwickau mit. „In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist.“ Die Zwickauer haben erhebliche finanzielle Probleme, wegen derer die Kaderplanung für die neue Spielzeit stockt.

Durchwachsene Bilanz bei erster Cheftrainer-Position

Thielemann hatte sein Amt im Februar angetreten. Er hatte Joe Enochs (inzwischen SSV Jahn Regensburg) abgelöst und sollte die Westsachsen vor dem Abstieg in die Regionalliga retten. In 15 Spielen holte er mit dem Team 15 Punkte, was nur für den vorletzten Platz reichte. Im Pokal schied der FSV gegen den späteren Cupgewinner 1. FC Lok Leipzig aus.

Thielemann hatte für den FC Carl Zeiss Jena gespielt. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2004 nach Jena. In der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Regionalliga. In der folgenden Regionalliga-Serie schaffte das Team unter Trainer Heiko Weber den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Thielemann gehörte zu den Führungsspielern auf diesem Weg.

In einem Trainerlehrgang mit Lukas Kwasniok

In Liga zwei kam Thielemann zu 13 Einsätzen, bevor er 2007 zur zweiten Mannschaft des FC Energie Cottbus ging. Als Co-Trainer arbeitete Thielemann bislang beim 1. FC Magdeburg und zuletzt beim FC Hansa Rostock. Er hat den Abschluss als Fußballlehrer und war im selben Ausbildungsjahrgang wie Lukas Kwasniok, der den FC Carl Zeiss Jena trainiert hat und derzeit den SC Paderborn im Spitzenfeld der zweiten Bundesliga betreut.

