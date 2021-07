Szene aus dem Zweitliga-Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Köln am 25. August 2006, das Jena 3:2 gewann: Der Jenaer Sebastian Helbig gegen die Kölner Abwehr.

DFB-Pokal FC Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Köln: So kommen Fans an ein Ticket

Jena. Der Kartenvorverkauf für den Pokalschlager gegen den 1. FC Köln startet am Montag – zunächst aber nur für besonders treue Fans.

Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena will Dauerkarten-Inhaber beim Verkauf der Tickets fürs DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Köln bevorzugen. Am Montag, dem 2. August, startet den Vorverkauf für das Erstrundenspiel, das am Sonntag, 8. August, um 15.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld ausgetragen wird.

Die nach Ablauf der Thüringer Corona-Verordnung am 29. Juli nun neu in Kraft getretene Landesverordnung hat keine wesentlichen Veränderungen ergeben, weshalb beim FC Carl Zeiss Jena davon ausgegangen wird, dass mit einer vergleichbaren Kapazität wie zum Regionalliga-Spiel gegen die VSG Altglienicke gerechnet werden kann. Der Bescheid der Stadt Jena steht noch aus.

FC Carl Zeiss rechnet mit 2728 zugelassenen Zuschauern

Demnach wären insgesamt 2.728 Zuschauer im derzeitig im Umbau befindlichen Ernst-Abbe-Sportfeld möglich. 2.000 Zuschauer könnten das DFB-Pokalspiel von der Haupttribüne aus verfolgen. 360 FCC-Fans könnten den Stehplatzbereich der Südkurve (Block N) nutzen. Der Gästebereich Block O wird den Fans des 1. FC Köln vorbehalten sein. Für diesen können 368 Karten angeboten werden, die allesamt ans Geißbockheim gehen, wo der Gast den Verkauf der Gästetickets organisieren wird.

Im Jenaer Vorverkauf werden zunächst die knapp 1700 Dauerkartenbesitzer die Chance erhalten, sich je ein Ticket für das Spiel zu sichern. Ab Montag, 2. August, 14 Uhr wird dies für die Inhaber einer FCC-Dauerkarte auf dem Online-Ticket-Portal des Regionalligisten unter www.fcc-ticketshop.de unter Eingabe der Kartennummer ihrer Saisonkarte für 2021/2022 möglich sein. Der freie Vorverkauf soll dann wiederum online am Mittwoch, 4. August, um 18 Uhr starten.

Höhere Preise im DFB-Pokal

Die Eintrittspreise sind für das Spiel des Jahres höher als in der Regionalliga: Die Sitzplätze auf der Haupttribüne kosten 36 Euro für Erwachsene, 34 Euro für Mitglieder und 32 Euro ermäßigt. Die Stehplätze in der Südkurve sind für 16 Euro für Erwachsene, 14 Euro für Mitglieder und 12 Euro ermäßigt erhältlich.

