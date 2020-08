Ehemaliger FC Carl Zeiss-Präsident Zipfel wird 60 Jahre

Der Manager von Remondis hatte zweimal Verantwortung beim Fußballclub übernommen, jeweils in prekären Situationen.

Vom Jahr 2002 bis 2008 stand er an der Spitze des Vereins. Unter seiner Führung gelang der Aufstieg aus der Oberliga bis in die zweite Bundesliga. Der FC Carl Zeiss erreichte sogar das Halbfinale des DFB-Pokals.

Nach seinem Rücktritt übernahm er 2011 erneut das Präsidentenamt beim FCC und zog sich 2014 aus beruflichen Gründen zurück. Zuvor hatte er den Einstieg des Investors Roland Duchatelet befördert und so das finanzielle Überleben in der Regionalliga gesichert. Dem Club ist er noch heute als Sponsor verbunden – eine erneute Rückkehr in die Gremien in den kommenden Jahren ist nicht ausgeschlossen.