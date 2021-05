FC Carl Zeiss Jena: Ein Innenverteidiger kommt, ein anderer soll gehen

Jena. Regionalligist FC Carl Zeiss Jena holt einen neuen Abwehrspieler mit Vergangenheit beim FC Rot-Weiß Erfurt. Weitere Personalentscheidungen stehen an.

Die Verteidigung des FC Carl Zeiss Jena für die neue Spielzeit nimmt Konturen an. Der Regionalligist hat Burim Halili verpflichtet und befindet sich auf der Zielgerade der Gespräche mit Dennis Slamar, der in Jena bleiben soll und möchte.

„Uns ist ein sehr guter Transfer gelungen“, sagt Sportdirektor Tobias Werner. Halili sei zwar ein Spieler, den nicht jeder auf dem Schirm habe, aber er passe sehr gut in die Mannschaft. Er sei auf beiden Positionen der Innenverteidigung einsetzbar, groß und in der Regional­liga mit 88 Spielen erfahren, hebt Werner hervor.

Der 23 Jahre alte Halili durchlief die Nachwuchsabteilung des Halleschen FC, spielte für Union Fürstenwalde, Rot-Weiß Erfurt und die BSG Chemie Leipzig. Schweren Herzens verlasse er die Chemiker, sagt Halili. Aber Jena biete ihm die Möglichkeit, unter Profibedingungen zu arbeiten. Er sei Chemie Leipzig dankbar für anderthalb schöne Jahre, „in denen ich nach meiner erfolglosen Zeit in Erfurt wieder zu alter Stärke gefunden und mich weiterentwickelt habe“.

Sportdirektor hofft auf weitere Zusage

Burim Halili absolvierte alle Spiele, war ein absoluter Stammspieler bei der BSG Chemie Leipzig, die in der abgebrochenen Viertligasaison einen Platz vor Jena ins Ziel gekommen war. Der sportliche Leiter der Leipziger, Andy Müller-Papra, bezeichnet den Abgang als „herben Verlust“. Nicht nur im direkten Duell war der Spieler positiv aufgefallen, sondern auch bei den Partien gegen Kontrahenten, die die Jenaer beobachtet haben. „Halili hat uns im Gespräch vermittelt, dass er für die Aufgabe brennt“, berichtet Werner, der darauf hofft, in Kürze die Verlängerung von Abwehrspieler Dennis Slamar (26) zu vermelden.

Ein anderer Innenverteidiger hat allerdings keine Zukunft beim FC Carl Zeiss. Felix Müller war in der Winterpause zu seinem Heimat­verein ZFC Meuselwitz gegangen, um Spielpraxis in Punktspielen zu sammeln. Dazu kam es aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Im Sommer endet überdies das Leihgeschäft mit dem ZFC Meuselwitz. „Felix Müller hat bei uns keine Perspektive. Wir streben an, den Vertrag mit ihm aufzulösen“, sagt Werner.

ZFC Meuselwitz interessiert an René Eckardt

Nach Informationen unserer Zeitung ist der ZFC Meuselwitz interessiert daran, den Abwehrspieler zu halten. Zudem hat der Ostthüringer Kontrahent gesteigertes Interesse am bisherigen Jenaer Mannschafts­kapitän René Eckardt, dessen Vertrag der FC Carl Zeiss nicht verlängert hatte. Die Jenaer hatten dem 31-Jährigen angeboten, eine Aufgabe im Marketing zu übernehmen. Daran war Eckardt zunächst aber nicht interessiert.