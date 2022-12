FC Carl Zeiss Jena hofft gegen 1. FC Lok Leipzig auf Rekordbesuch

Jena. Der Vorverkauf für das Risikospiel war unterbrochen: Dennoch deutet sich großes Interesse für den Ostklassiker in der Regionalliga an.

Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr am Samstag gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig hofft der FC Carl Zeiss Jena auf eine Rekordkulisse im Ernst-Abbe-Sportfeld – zumindest im Maßstab eines Ligaspiels.

Auf die Stadionbaustelle haben bislang in dieser Saison maximal 6100 Zuschauer gepasst. Diese Zahl erreichte der Regionalligist nur in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg. In den Ligaspielen waren gegen Energie Cottbus die meisten Fans im Abbe-Sportfeld. Der Regionalligist gab im September die Zahl von 4436 Besuchern an. Doch wie viele kommen gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig (Samstag 14 Uhr)? „Wir peilen 4000 bis 4500 Zuschauer an“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann. Darunter werde mit zirka 500 Fans aus Leipzig gerechnet.

Vorverkauf war zwischenzeitlich unterbrochen

Zwischenzeitlich war der Vorverkauf für die Partie wegen der Diskussion um mögliche Sicherheitsauflagen bei Risikospielen unterbrochen worden. Der Klub hat aber Pläne verworfen, aufgrund der komplizierten Bausituation in der Arena auf Gästefans zu verzichten. Anhänger von Energie Cottbus hatten beim Gastspiel randaliert und einheimische Zuschauer auf der Tribüne mit Leuchtraketen beschossen.

Der Onlineverkauf von Eintrittskarten sei inzwischen wieder aufgenommen worden, wie Trautmann berichtet. Bislang sind etwa 2500 Eintrittskarten für den Ostklassiker abgesetzt, so dass die Zielzahl des FC Carl Zeiss realistisch erscheint. Nach jetzigem Stand sei die Partie auch nicht gefährdet. Vor dem Wochenende war viel Schnee gefallen, so dass unter anderem das Spiel der Frauenmannschaft gegen den 1. FC Köln II ausfallen musste. „Der Platz ist wieder abgetaut, so dass wir bester Dinge sind, dass die Partie stattfinden kann“, sagt Trautmann.

Ein paar Fragezeichen bleiben aber beim Blick auf den Wetter­bericht, der zum Wochenende erneuten Schneefall ankündigt. Die Rasenheizung ist aus finanziellen Gründen abgeschaltet.

