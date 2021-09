FC Carl Zeiss Jena meldet Vollzug: Warum sich der Regionalligist Maurice Hehne sichert

Julian Günther-Schmidt im Laufduell mit Maurice Hehne (rechts), der 2019 mit dem FSV Zwickau in Jena spielte.

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Defensivspezialist war zuletzt für den FSV Zwickau am Ball.

Am Ende ging es ganz schnell: Der FC Carl Zeiss Jena nimmt mit Maurice Hehne einen weiteren Fußballer unter Vertrag. Der 24-Jährige kann verschiedene Defensivpositionen spielen. Der Vertrag läuft bis Sommer 2022.

„Maurice ist ein einsatzfreudiger, kommunikativer Spieler, der sich im Training mächtig reingehauen und auch das Interesse anderer Vereine geweckt hat“, sagt Jenas Cheftrainer Dirk Kunert, der Hehnes Leistungen bereits in den vergangenen Wochen begutachten konnten. Der Spieler hatte im Sommer keinen Anschlussvertrag in der dritten Liga erhalten und hielt sich in Jena fit. „Wir haben ihn gut genug kennenlernen dürfen, um zu wissen, dass er zu uns passt und unsere Optionen erweitern wird. Ich freue mich, dass er nun auch offizieller Bestandteil des Teams sein wird.“

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rot-Weiss Essen war auch am Spieler interessiert

Der 24-jährige Pößnecker, der das Fußballspielen im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena erlernte, bevor er als U17-Spieler zum SV Werder Bremen wechselte, war bis Sommer dieses Jahres für den FSV Zwickau in der dritten Liga am Ball. Mit Beginn der Vorbereitung auf die aktuelle Saison hielt sich Hehne beim FC Carl Zeiss fit und trainiert seitdem mit dessen Regionalligamannschaft. Zuletzt hatte Westregionalligist Rot-Weiss Essen Interesse an einer Verpflichtung gezeigt.

„Maurice hat sich hier bei seinem Heimatverein fit gehalten, dabei in den Trainingseinheiten Vollgas gegeben und uns davon überzeugt, ihm hier einen Vertrag anzubieten. Maurice passt zu uns, ist quasi schon Bestandteil der Mannschaft und ein in der Defensive flexibel einsetzbarer Spieler, der zudem Drittligaerfahrung mitbringt“, sagt Sportdirektor Tobias Werner, der drei Positionen für Hehne im Team sieht.

Zweiter vereinsloser Spieler binnen einer Woche

Die Verpflichtung war außerhalb des Transferfensters möglich, weil Hehne zum 31. August nicht vertraglich gebunden war. Er ist damit der zweite Spieler, der die Jenaer verstärken soll. Vorige Woche hatte sich der FC Carl Zeiss bereits die Dienste von Felix Drinkuth (26) gesichert. Der Offensivspieler stand vorige Saison ebenfalls beim FSV Zwickau unter Vertrag.