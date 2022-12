RWE-Fans beräumen am Samstagmittag im Steigerwaldstadion den Rasen vom Schnee, damit am Sonntag das Regionalliga-Spiel FC Rot-Weiß Erfurt gegen Energie Cottbus stattfinden kann.

FC Rot-Weiß Erfurt gegen FC Energie Cottbus: Spitzenspiel in Regionalliga nur bei uns im Livestream

Erfurt. Am zweiten Advent empfängt der FC Rot-Weiß Erfurt den FC Energie Cottbus. Wir übertragen die Partie live.

Der Tabellenführer der Regionalliga Nordost, der FC Rot-Weiß Erfurt, empfängt den Tabellenzweiten FC Energie Cottbus am Sonntag, 4. Dezember, um 13 Uhr im Steigerwaldstadion Erfurt. Das Spitzenspiel ist live nur auf den Internetseiten unserer Zeitung zu sehen. In diesem Beitrag erläutern wir, wie Sie in den Genuss der Partie kommen. Hier geht es direkt zur Live-Übertragung des Spiels.

Kostenfreien Zugriff haben alle Abonnenten unseres Plus-Angebotes oder E-Paper-Leser. Alle Leserinnen und Leser, die unsere Zeitung von Montag bis Samstag abonniert haben, können sich kostenfrei – falls noch nicht geschehen – fürs Premiumabo registrieren und danach die Live-Übertragung verfolgen.

Anleitung für Fans, die bislang kein Abo haben

Die Übertragung aus Erfurt startet um 12.50 Uhr. Wer noch kein Abonnent ist, klickt hier und bekommt für fünf Euro Zugang zum Livestream inklusive eines 14-tägigen Zugriffs auf alle Plusbeiträge unserer Zeitung. Innerhalb der 14 Tage kann der Zugang jederzeit wieder abgemeldet werden.

Anleitung für Zeitungsabonnentinnen und -abonnenten

So können Zeitungsabonnentinnen und Abonnenten das Spiel kostenfrei sehen. Voraussetzung ist, dass das Abo nicht nur für einzelne Wochentage abgeschlossen ist, sondern für alle Tage. Diese Nutzerinnen und Nutzer können sich kostenfrei für unser Premiumangebot registrieren. Hier findet sich die Anmeldung. Dort auf den Knopf „Zur Aktivierung“ klicken. Im folgenden Feld auf „Registrieren“ gehen und neben Vorname und Nachname die eigene Mailadresse eingeben. Zudem ein Passwort mit mindestens acht Zeichen festlegen, anschließend auf „Konto erstellen“ klicken.

Nach diesem Schritt geht eine E-Mail bei der genannten Adresse ein und enthält einen Link. Binnen fünf Minuten auf diesen klicken: Dann die Kundennummer des Zeitungsabos (findet sich auf der Rechnung oder im Abbuchungsbeleg) eingeben, den Nachnamen des Aboinhabers und die Postleitzahl. Fertig.

Anschließend können Sie sich im Zeitungsportal anmelden und kommen hier zum aktuellen Livestream. Mit den gleichen Zugangsdaten können Sie auch jederzeit das E-Paper ohne Zusatzkosten abrufen.

Austragung des Spitzenspiels durch Arbeitseinsatz gesichert

Fans und Verantwortliche des FC Rot-Weiß Erfurt machen die Austragung der Partie durch einen großen Arbeitseinsatz möglich.

