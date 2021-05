Schnellcheck: FC Carl Zeiss Jena spielt unentschieden gegen TSV Havelse

Jena. Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat am Sonnabend ein Testspiel absolviert: So lief die Partie gegen den TSV Havelse.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Sonnabend ein Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten TSV Havelse absolviert. Die Partie auf dem Hauptplatz des Ernst-Abbe-Sportfeld endete 0:0 – unser Schnellcheck zum Spiel.

Spielverlauf: Die erste Halbzeit blieb chancenarm. Die Gäste aus Niedersachsen, die sich in der Regionalliga Nord für die Aufstiegsspiele in die dritte Liga qualifiziert haben, zeigten die besseren Ansätze. Die beste Möglichkeit, Havelse in Führung zu bringen, hatte Kevin Schumacher – er scheiterte in der 36. Minute knapp. In der zweiten Hälfte kamen die Jenaer etwas besser ins Spiel. Chancen blieben aber weiter Mangelware. Die beste Jenaer Torchance erarbeitete sich Maximilian Oesterhelwig, dessen Schuss in der 84. Minute nur knapp am Pfosten vorbeistrich. Kurz vor Abpfiff schoss der eingewechselte Zeiss-Stürmer Vasileios Dedidis übers Tor. „Ein gerechtes Unentschieden“, sagt Jenas Cheftrainer Dirk Kunert.

Wiedersehen: Jan Zimmermann, einst Stürmer beim FC Carl Zeiss, ist nun Trainer beim TSV Havelse. Er freute sich über das Gastspiel an alter Wirkungsstätte, begrüßte Mannschaftsleiter Uwe Dern, den er noch aus der Saison 2002/03 kannte. „Ich habe alles gleich wiedererkannt“, sagte der 41-Jährige, der möglicherweise bald beim Hamburger SV arbeitet.

Aufstellung: FC Carl Zeiss Jena: Sedlak (70. Babke) – Wolf (86. Voufack), Grösch, Lange, Stauffer (46. Slamar) – Oesterhelweg, Schau, Bergmann, Steinherr (46. Dedidis) – Eisele, Verkamp (70. Bock).

TSV Havelse (Startaufstellung): Quindt – Henschel, Meien, Cicek, Jaeschke, Damer, Foelster, Plume, Tasky, Bremer, Schumacher.

Zuschauer: Die Partie fand aufgrund der Corona-Pandemie unter dem Ausschluss von Publikum statt.

Nächstes Spiel: Ungewiss bleibt, wie es im Thüringer Landespokal weitergeht. Nach dem Gerichtsentscheid ist das Finale zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz am 29. Mai vorerst geplatzt. Mit Neuigkeiten zum möglichen Modus rechnen die Vereine in der nächsten Woche. Ausgehend davon könnten sich noch Anpassungen für die Vorbereitung ergeben. Bislang planen die Jenaer das nächste Testspiel am kommenden Samstag gegen den Berliner AK.

