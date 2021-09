Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen FC Energie Cottbus abgesagt

Zu wenig einsatzbereite Spieler bei Energie Cottbus: Das Spiel in Jena fällt aus.

Jena. Die Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Energie Cottbus kann in der kommenden Woche nicht stattfinden – das ist der Grund.

Das Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Energie Cottbus am 22. September muss ausfallen. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband am Donnerstag mit.

Aufgrund von Quarantänemaßnahmen beim Gegner der Jenaer kann die Partie nicht stattfinden. Nach zwei Corona-Fällen befinden sich mehrere Spieler des FC Energie in häuslicher Absonderung. Die Partie war bereits zu einem Nachholtermin angesetzt, weil der FC Carl Zeiss am regulären Termin gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal gespielt hat. Insgesamt fallen drei Cottbus-Spiele aus: Gegen Lok Leipzig, gegen den Chemnitzer FC und den FC Carl Zeiss Jena – wann die Neuansetzung erfolgt, steht noch nicht fest.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erste Spielabsage für den FC Carl Zeiss Jena

Bislang war der FC Carl Zeiss in dieser Saison von einer Spielabsage aufgrund eines Corona-Falls verschont geblieben. Dafür fallen am Wochenende die Spiele Lichtenberg gegen Auerbach und Halberstadt gegen Altglienicke aus.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz hat seinen Spielern empfohlen, sich gegen Corona impfen zu lassen. „Wenn sich die Spieler in der Regionalliga Nordost nicht impfen lassen, wird es im Herbst und Winter ein Chaos im Spielplan geben“, sagte er der Lausitzer Rundschau. Der Coach habe sich vorgenommen, das Team auch unter den Quarantäne-Bedingungen bestmöglich zusammenzuhalten: „Für die Spieler in Quarantäne werden wir über Videokonferenz ein Training anbieten. Ich werde denen richtig auf den Nerv gehen und sie auf keinen Fall alleine lassen. Beim Re-Start wollen wir topfit sein. Wir haben weiterhin das Ziel, das Unmögliche möglich zu machen. In dieser Saison zählt jedes Spiel, jeder Sieg. Man weiß nie, wie lange die Saison geht.“

Für das Flutlichtspiel zwischen Jena und dem FC Energie Cottbus hatte die EAS Betriebsgesellschaft extra eine provisorische Beleuchtungsvariante geordert. Wegen des Umbaus des Ernst-Abbe-Sportfeldes zur Fußballarena ist derzeit kein reguläres Flutlicht verfügbar. Eine Übergangsvariante, die an Spieltagen per Turmdrehkran positioniert wird, ist zwar bestellt, aber noch nicht geliefert