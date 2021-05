Warum Dennis Slamar beim FC Carl Zeiss Jena bleibt

Jena. Regionalligist FC Carl Zeiss Jena macht einen Haken an die nächste Personalie.

Dennis Slamar bleibt mindestens eine weitere Spielzeit beim FC Carl Zeiss Jena. Der 26-Jährige unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag beim Regionalligisten.

Slamar war 2020 zum FC Carl Zeiss Jena zurückgekehrt. „Ich bin letzten Sommer nicht nach Jena zurückgekommen, um nach zwölf Spielen und einer abgebrochenen Saison wieder zu wechseln“, sagt der Innenverteidiger. „Wir haben hier begonnen, nach dem Abstieg aus der dritten Liga wieder etwas aufzubauen und sind damit noch längst nicht fertig.“

Wechselt René Eckardt nach Meuselwitz?

Slamar spielte zuvor bereits vom Sommer 2016 bis Mitte 2019 in Jena. In dieser Zeit gelang unter anderem der Aufstieg in die dritte Liga. Er wechselte dann für eine Spielzeit zur SG Sonnenhof Großaspach, die aber wie der FC Carl Zeiss den Weg in die Regionalliga antreten musste. Das Zeiss-Trikot trug er bislang in 108 Pflichtspielen. „Jena ist längst so etwas wie meine fußballerische Heimat geworden“, sagt er.

„Wir wissen, was wir an ihm haben“

Der Sportdirektor des FC Carl Zeiss Jena, Tobias Werner, bezeichnet Slamar als einen „erfahrenen Spieler, bei dem wir wissen, was wir an ihm haben“. Cheftrainer Dirk Kunert hebt seine Erfahrung, seine technischen Fähigkeiten und seine Ruhe am Ball als wichtige Eigenschaften hervor.

Slamar wird in der neuen Saison an der Seite von Burim Halili (23) spielen, der von der BSG Chemie Leipzig nach Jena wechselt. Dagegen soll Felix Müller nicht mehr zum Jenaer Kader gehören. Er ist derzeit zum ZFC Meuselwitz ausgeliehen, steht in Jena aber noch bis Mitte 2022 unter Vertrag. Laut Werner strebt der FCC eine Auflösung dieses Vertrages an.

Auch diese Transferentscheidungen sind gefallen

Gerade in der Innenverteidigung musste sich der FC Carl Zeiss neu aufstellen, da mit Marius Grösch ein bisheriger Stammspieler in seine Heimat nach Fulda wechselt. Eine Identifikationsfigur verlässt den FC Carl Zeiss Jena.

Der FC Carl Zeiss Jena trennt sich von René Eckardt, der seit 1998 für den Verein gespielt hat. Sein Debüt in der ersten Männermannschaft hatte er im Jahr 2008 gegeben. Spielt er bald für den ZFC Meuselwitz?

Abwehrspieler Eric Voufack wechselt zu Lok Leipzig.

Der FC Carl Zeiss hat die Verträge mit Justin Schau (bis 2023) und Lucas Stauffer (bis 2022) verlängert. Beide Spieler haben die sportliche Leitung durch ihre Mentalität überzeugt.

Theodor Bergmann, vor der Saison vom 1. FC Kaiserslautern gekommen, bleibt beim FC Carl Zeiss Jena: Warum sich der Ex-Erfurter für eine Verlängerung entschieden hat.

Vasileios Dedidis und Thomas Steinherr verlängern ihren Vertrag beim FC Carl Zeiss. Niklas Jahn und Moritz Leibelt müssen gehen.

