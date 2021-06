Robert Zimmermann trainiert Motor Zeulenroda

Zeulenroda Der neue Trainer leitete am Freitagabend erstmals das Training im Waldstadion. Erstes Testspiel am 6. Juli gegen den FC Carl Zeiss Jena

Zeulenroda. Mit Trainer Robert Zimmermann und Co-Trainer Uwe Ehrenpfordt geht das Landesklasseteam des FC Motor Zeulenroda in die neue Saison.

Am Freitagabend beim Trainingsauftakt im Waldstadion leitete das neue Trainergespann erstmals die Übungseinheit im Waldstadion. „Für uns sind die beiden neue Trainer die optimale Lösung. Beide haben Erfahrungen im Nachwuchs bei höherklassigen Vereinen gesammelt und wir sind uns sicher, dass sie die Mannschaft insgesamt und die jungen Spieler besser machen können“, sagte Manuel Sengewald, seit Dezember 2019 Sportlicher Leiter im Verein.

„Wir setzten auf eine mannschaftlich kompakte Spielweise, wollen nach der Balleroberung ein schnelles Umkehrspiel zeigen und alles soll in einen erfolgreichen und ansehnlichen Fußball münden“, sagte Robert Zimmermann. Der 34-Jährige hat selbst in der Region Fußball gespielt, kann auf einige Stationen als Trainer und Lehrer verweisen, so im Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt, beim FSV Zwickau oder als Lehrer an einer Deutschen Schule in Barcelona. Dass er sich in Spanien die Champions League live angeschaut hat, versteht sich.

Jetzt Waldstadion, jetzt Motor Zeulenroda, jetzt Landesklasse. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, finde es cool als Trainer hier zu sein.“ Und irgendwie ist der Verein schon immer der seine gewesen. Und das liegt am Opa, „der mich nach der Wende zu den Spielen in der Oberliga mitgenommen hat. Die Spiele haben mich begeistert.“

Die NOFV-Oberliga war damals die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Und ein wenig mehr als siebente Liga darf es auch wieder sein. „Der Verein ist in Bewegung, vieles ist angeschoben worden“, sagt Robert Zimmermann und blickt über den Rasen und freut sich, dass der Kicker-Nachwuchs am Ball ist.

Mit seinem Co-Trainer Uwe Ehrenpfordt will er bei seiner ersten Station im Männerfußball auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Sein 57 Jahre alter Co-Trainer stand zuletzt in der Kreisliga beim der SG TSV 1872 Langenwetzendorf an der Seitenlinie, bringt Erfahrungen von fünf Jahren im Nachwuchs beim FC Erzgebirge Aue mit nach Zeulenroda.

Vor sieben Jahre haben sich Zimmermann und Ehrenpfordt beide bei einem Trainer-Lehrgang in Bad Blankenburg kennen gelernt. Wiedererkannt, wie sie mit einem Lachen sagen und die Zusammenarbeit besiegelt. Beim Trainingsauftakt kamen die 25 Kicker schön ins Schwitzen, nicht nur des Wetters wegen.

In der Vorbereitung bittet das neue Trainergespann die Fußballer drei oder gar viermal in der Woche zum Training. Natürlich könne man auch mal zusammen ein Bier trinken, „aber das müssen wir uns erst verdienen“. Das erste Testspiel unter dem neuen Trainergespann ist am 6. Juli um 18 Uhr angesetzt. Regionalligist FC Carl Zeiss Jena ist vom 5. bis 10. Juli in Zeulenroda im Trainingscamp – also spielt der FC Motor Zeulenroda im Waldstadion gegen die Jenaer.