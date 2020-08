Zuschauer für erstes Regionaliga-Spiel des FC Carl Zeiss zugelassen

Nach Angaben der Stadt sind bis zu 1.895 Zuschauern am Samstag, 15. August, im Ernst-Abbe-Stadion zugelassen. Gästefans sind nicht erlaubt.

In mehreren Schritten sei das Infektionsschutzkonzept des Vereins mit dem Fachdienst Gesundheit angepasst worden.

Kernpunkte sind

maximal 1.895 Zuschauer,

die Einhaltung der Mindestabstände sowie

eine generelle Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung.

An den Zugängen sollen Ordner Gruppenbildungen verhindern

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) lobte die Zusammenarbeit: „Der FCC hat ein sorgfältig vorbereitetes Konzept vorgelegt. Die derzeitigen Infektionszahlen in Jena und dem Umland sind moderat. Damit sind wir zu Ansicht gekommen, die Genehmigung verantworten zu können.“ Er appelliert an die Zuschauer und Fans, diese Anstrengungen nicht zu gefährden: „Halten Sie sich bitte an die Vorgaben. Nur so kann es auch weitere Fußballspiele mit Fans im Jenaer Stadion geben.“

Ablauf und die Gesamtsituation im Stadionumfeld vor und nach dem Spiel würden nach Angaben der Stadt Grundlage für die künftige Genehmigung von Zuschauern im Stadion sein.

