„Es herrscht einfach eine Vorfreude. Das Spiel gab es als Pflichtspiel noch nie. Es ist ein Stadt-Derby. Und wir spielen auf unserer Anlage“, sagte Steffen Geisendorf, Trainer des Kreisoberliga-Tabellenführers FC Thüringen Jena.

Am Sonnabend ab 14 Uhr kommt es auf dem Kunstrasenplatz unterm Jenzig zum Duell gegen den zwei Ligen höher spielenden Verbandsligisten SV Schott Jena. Geisendorf stellte seine eigenen Erinnerungen an den Gegner hinten an. „Ich freue mich vor allem für den FC Thüringen Jena. Wir haben uns das Spiel verdient durch den Sieg im Kreispokal.“ Dass ihm erst seine Spieler nach dem Montag-Training den Namen des Pokalgegners verrieten, ist eine eigene Geschichte. „Das war lustig. Das Training war gelaufen. Da fragte ich in der Kabine in die Runde, gegen wen wir eigentlich im Pokal spielen. Als dann der Name Schott Jena genannt wurde, musste ich schon ein wenig schmunzeln“, sagte Geisendorf.

Pokal und Schott, da wird für den Fußball-Kenner sofort der Landespokalpokalsieg 2013 wieder präsent mit dem 1:0 im Finale gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Als Zugabe bekam Schott mit dem damaligen Trainer Geisendorf das Traumlos in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals mit dem Hamburger SV (0:4).

Dass im Landespokal immer wieder Überraschungen möglich sind, bewies sein FC Thüringen Jena in der Vorsaison mit dem 1:0 gegen den Verbandsligisten BSG Wismut Gera. „Wir brauchen einen Sahnetag, wenn uns das am Sonnabend wieder gelingen sollte. Solche Sensationen, und dazu zähle ich das 1:0 gegen Gera, kannst du eigentlich nicht Jahr für Jahr abrufen. Und wenn, würdest du wohl bald selbst in der Verbandsliga spielen.“

Anstoß Sonnabend, 14 Uhr, auf dem Sportplatz am Jenzig