Greizer Bundesliga-Zugang Aydin: „Ringen verlernt man nicht“

Kopf an Kopf: Ergün Aydin (links) und Daniel Sartakov in einem Bundesligakampf in der Greizer Ringerhalle.

Greiz/Hallbergmoos. Ergün Aydin kommt vom deutschen Meister Wacker Burghausen zum RSV Rotation Greiz und bringt das „Viereck“ gleich mit

Ein bisschen abgesprochen haben sie sich schon, sagt Ergün Aydin und lacht. Also wird es eine Fahrgemeinschaft Bilici/Aydin geben. Die beiden Ringer aus Hallbergmoos kämpfen in der kommenden Bundesligasaison für den RSV Rotation Greiz.

„Wir kennen uns schon lange, sind befreundet“, sagt Ergün Aydin über Ahmet Bilici und freut sich wie er auf die im September beginnenden Bundesligakämpfe.

Weil sich sein Stammverein SV Siegfried Hallbergmoos aus der Bundesliga zurückgezogen hatte, zog es Ergün Aydin zum deutschen Mannschaftsmeister SV Wacker Burghausen. „Ich möchte gern in der höchstmöglichen Liga kämpfen, und das ist die Bundesliga“, sagt er. Auf Burghausen folgt Greiz – und die Stadt im Vogtland ist für Ergün Aydin kein Neuland.

An die Kämpfe gegen Martin Obst oder Daniel Sartakov kann sich der 31 Jahre alte Freistilringer noch gut erinnern. „Wir sind immer mit Respekt, aber auch gern nach Greiz gefahren, weil wir wussten, es wird knappe Kämpfe geben und die Zuschauer sorgen für Stimmung. Da macht das Ringen Spaß.“ In der kommenden Saison werden die Greizer Fans nun ihn anfeuern, ihn zum Sieg schreien.

„Er kämpft bis zum Umfallen“

Auch Bundesligatrainer Tino Hempel freut sich, dass Ergün Aydin in Greiz unterschrieben hat. Dass jeder neue Greizer zum Einstand ein Kästchen Bier mitbringt, hat sich auch nach Bayern herumgesprochen. Als Hempel und Aydin letztens telefonierten und der Trainer, sobald es die Corona-Lage zulässt, einen Wochenend-Lehrgang in Aussicht stellte, hörte er wie aus der Pistole geschossen: „Das wäre super. Da bring‘ ich gleich das Viereck mit.“

Tino Hempel lacht. „Wir werden an ihm Freude haben. Auf Ergün ist Verlass, er ist ein Taktiker, ringt clever und kämpft bis zum Umfallen.“

Und auch Lucas Kahnt, den die Greizer zurückholten, wird profitieren, kann sich von einem erfahrenen Ringer wie Aydin einiges abschauen: Kampfgeist und Siegeswillen in jedem Fall. „Ich möchte jeden Kampf gewinnen“, sagt Ergün Aydin, er sei sich aber auch nicht zu schade, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. „Ich ringe wie es gebraucht wird“, sagt er und rechnet mit Einsätzen in den Gewichtsklassen bis 75 und 80 Kilogramm. In Deutschland geboren, spielte er erst Fußball, kam mit neun Jahren zum Ringen und nicht mehr davon los. Ringen ist sein Sport. Deutscher Juniorenmeister war er, dreimal Zweiter der Deutschen Freistilmeisterschaften.

2012 kämpfte er in Belgrad bei den Europameisterschaften, gewann den ersten Kampf, verlor gegen den späteren EM-Zweiten Dawit Chuzischwili aus Georgien und den Türken Söner Demirtas.

„Ein gutes Los schaut anders aus“, sagt er. Schwamm drüber. Gerne würde er sich auch weiterhin für internationale Titelkämpfe anbieten, doch er erhält kaum Einladungen zu Lehrgängen. „Dann konzentriere ich mich zum Ende meiner Laufbahn auf die Bundesliga.“

Mit den Greizern strebt er die Play-off-Runde an, „und warum nicht auch bisschen mehr“. Die Corona-Zeit hat er gut überstanden, doch auch in Hallbergmoos sind die Türen der Ringerhalle verschlossen. Also Athletik für sich allein und Ausdauerläufe. Doch sobald das Wetter besser ist, will er mit Ahmet Bilici auf der Wiese oder in der Garage trainieren. Der Kampf Mann gegen Mann, der fehlt, doch Ringen verlernt man nicht.