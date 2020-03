Grün-Weiß Stadtroda: Andy Raab an alter Wirkungsstätte

Diese Personalie hat überrascht: Andy Raab ist neuer Sportwart beim FSV Grün-Weiße Stadtroda. Der 38-Jährige, der in Leipzig wohnt, gehört zum neuen Vorstand des Sportvereins.

In der Spielzeit 2014/15 trug Raab das Trikot der Stadtrodaer, damals unter dem Trainer Wolfgang Schakau. Die Mannschaft spielte zusammen mit dem SV Rositz um die Staffelmeisterschaft. Im März 2015 kam das Nein vom damaligen Vorstand zum Thema Aufstieg in die Verbandsliga. Am Ende der Spielzeit hörte Schakau auf. Es wurde ein neuer Trainer für die erste Männermannschaft gesucht. Andy Raab stellte sich zur Verfügung. Er agierte aber glücklos. Die Mannschaft stand tief unten in der Tabelle. Im Dezember 2015 fädelte Andy Raab die wohl bisher spektakulärste Trainerverpflichtung in Stadtroda ein. Er überredete seinen Vater Jürgen Raab. Er sagte zu.

Mit Raab Senior und seinem Co-Trainer Steffen Richter schafften die Grün-Weißen den Liga-Verbleib. Knapp vier Jahr später kehrt Andy Raab zurück nach Stadtroda. „Nach meiner aktiven Zeit hatte ich immer wieder betont, in Stadtroda eine Aufgabe zu übernehmen. Jetzt hatte es sich angeboten“, sagte Andy Raab. Er löste Christian Reimann ab, der aus privaten Gründen nicht noch einmal für den Posten des Sportwartes kandidieren wollte.

Kann man von Leipzig aus überhaupt in Stadtroda ehrenamtlich arbeiten? Andy Raab ist sich sicher, dass das funktionierte. „Die Vorstandssitzungen sind einmal im Monat jeweils montags. Das kann ich mit meinem Job vereinbaren. Als Sportwart muss ich ja nicht wie ein Trainer, zwei oder dreimal in der Woche vor Ort sein. Dank der modernen Kommunikationstechnik kann man heute schnell Nachrichten verschicken und bekommen. Da greift man gar nicht mehr so häufig zum Telefon, wie das vielleicht noch früher der Fall gewesen ist“, sagte Raab.

Marco Lipowski, Schatzmeister im FSV-Vorstand, freute sich über Raabs Zusage für eine Mitarbeit. Ebenfalls neu im Vorstand dabei sind Emir Culov als stellvertretender Vereinsvorsitzender sowie Michael Donau als Sportwart. „Die Entwicklung von Michael Donau ist bemerkenswert. Er war bisher als Trainer aktiv, zuletzt für die A-Junioren. Und jetzt geht er den Schritt, auch im Vorstand mitzuarbeiten“, sagte Lipowski. Im Amt bestätigt wurde indes Harald Kramer als Vorsitzender.