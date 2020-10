Die Fußballer des FSV Grün-Weiß Stadtroda sind in der Landesklasse, Staffel 1 wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach dem 0:3 in Bad Lobenstein gelang der Mannschaft im heimischen Roda-Stadion ein 4:2 gegen den SV Moßbach.

Die ersten 45 Minuten verliefen ganz nach dem Geschmack des Stadtrodaer Trainers Steffen Richter. „Viel besser kam man das auf dem kleinen Kunstrasenplatz kaum spielen“, sagte Richter über das zwischenzeitliche 3:0. Die Geschichte der ersten Halbzeit schrieben die Brüder Martin und Marian Rennert mit ihren Toren. Nach fünf Minuten traf der 27 Jahre alte Martin Rennert, der seit Sommer 2019 ein Grün-Weißer ist. Fünf Minuten später erhöhte sein vier Jahre jüngerer Bruder Marian auf 2:0 nach einer Eingabe von Pascal Wollnitzke. Marian Rennert, Offensivspieler, kam schon im Sommer 2018 nach Stadtroda. In der Vorsaison hatte er auch schon gegen die Moßbacher getroffen. Da gelang ihm beim 2:2 auf dem Rasenplatz in Stadtroda das zwischenzeitliche 1:2. „Dass beide Rennerts in einem Pflichtspiel treffen, das gab es wohl bisher auch noch nicht“, sagte Richter über seine beiden Spieler. Damit lag er richtig. Für den Defensivmann Martin Rennert war es das erste Punktspieltor überhaupt für die Stadtrodaer. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Torjäger Simon Fuchs auf 3:0. Für Fuchs war es das fünfte Saisontor. Vorausgegangen war eine mustergültige Kombination über Fritz Pöckel und Pascal Wollnitzke. Dass auch ein Drei-Tore-Vorsprung kein Ruhekissen ist auf dem schmalen Kunstrasen, bekamen die 75 Zuschauer im zweiten Durchgang mit. Nach einem Eckball für die Gäste fehlte die Zuordnung in der Grün-Weißen Hintermannschaft. Dann war es passiert: Fabien Seidel verkürzte auf 1:3 (52.). Und Seidel, der kurz vor der Pause für Sandro Plietzsch eingewechselt wurde, war auch am zweiten Tor der Moßbacher Mannschaft beteiligt. Er lieferte die Vorarbeit für Florian Aschenbrenner (71.). Fritz Pöckel erlöste die Stadtrodaer Mannschaft mit seinem Tor kurz vor Schluss zum 4:2. Den Treffer hatte Martin Rennert vorbereitet. „Es war alles in allem ein sehr robustes Spiel. Es gab viele Zweikämpfe, viele Kopfballduelle. Jeder weite Einwurf erzeugte Torgefahr. Wir haben die drei Punkte in Stadtroda behalten, das war das wichtigste, auch wenn es am Ende noch einmal knapp wurde“, sagte Stadtrodas Trainer Steffen Richter. Moßbachs Trainer Jens Herzog sprach von einem verdienten Sieg für Stadtroda. „In der ersten Halbzeit habe ich einen Klassenunterschied ausgemacht. Wie meine Jungs nach dem Seitenwechsel reagiert haben, stimmt mich zuversichtlich. Auf dieser zweiten Halbzeit lässt es sich aufbauen“, sagte Herzog.