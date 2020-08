HSG Saalfeld-Könitz startet mit 18 Teams in Saison

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HSG Saalfeld-Könitz startet mit 18 Teams in Saison

Die Nachwuchsarbeit des Saalfeld-Könitzer Handballs trägt Früchte. Mit insgesamt 18 Mannschaften, davon allein 16 im Spielbetrieb, geht es in die neue Spielzeit. Bis auf die jungen Damen der weiblichen Jugend A (U18), für die es in Thüringen mangels Gegner keine eigene Spielklasse mehr gibt und die deshalb größtenteils schon für die beiden Frauenteams auf Torejagd gehen, sind alle Jahrgänge besetzt. Zwölf Nachwuchs- und vier Erwachsenenteams sowie zwei Freizeitmannschaften in den eigenen Reihen zu wissen, macht die Verantwortlichen beim 1. SSV und der HSG stolz.

„Vor allem freue ich mich über den Einsatz unserer vielen ehrenamtlichen Helfer, den Übungsleitern, Schiedsrichtern und Eltern. Das ist großartig“ so Abteilungsleiter Ulf Forkel. Forkel betont außerdem: „Wir wollen eine gute Nachwuchsarbeit abliefern und den Handballsport in Saalfeld und Umgebung weiterentwickeln, um in Handball-Thüringen erfolgreich zu sein. Auf Grundlage der Jugendkonzeption des Deutschen Handballbundes entsteht momentan unser eigenes Ausbildungskonzept. Unsere größte Aufgabe ist es, junge engagierte Spieler und Spielerinnen sportlich zu fördern und sie gleichzeitig als Übungsleiter und Schiedsrichter oder für andere Aufgaben abseits des Spielfeldes zu gewinnen."

In der Saison 2020/21 werden jeder Mannschaft mindestens zwei Trainer oder Trainerinnen zur Verfügung stehen. „Das erfordert enorme Manpower“, weiß Christian Wolfram, der neue sportliche Leiter der HSG. Gerade im Kinderhandball werden junge Engagierte an das Traineramt herangeführt und können erste Erfahrungen sammeln. So durchliefen im Frühsommer sieben neue Nachwuchstrainer die Ausbildung zum Kinderhandballassistent und werden nun in den Trainingsalltag der Mannschaften integriert.

Um den Nachwuchs weiterzuentwickeln, gehen die Saalfelder auch Kooperationen ein. Nachdem die Landesmeister der mJC (U14) in der vergangenen Saison erneut starke Ergebnisse erspielten, stellen sie sich nun in einer Jugendspielgemeinschaft mit den Gleichaltrigen des HSV Bad Blankenburg der Herausforderung B-Jugend-Thüringenliga mit den besten Teams des Freistaats. In der mJA (U18) kooperiert die HSG Saalfeld-Könitz mit der HSG Oppurg/Krölpa.

Dass bei den Jüngsten die Halle immer prall gefüllt ist, darum kümmert sich Nachwuchskoordinatorin Marie Kriesche. Erfreulich ist hier, dass sich die Arbeit künftig auf noch mehr Schultern verteilen wird. Mit Nele Hartmann und Leander Richter konnten zwei neue Trainer gewonnen und ausgebildet werden, die sich nun um die Belange der F-Jugend kümmern.