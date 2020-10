HSV Bad Blankenburg fährt am Samstag zum Tabellenvierten

Bad Blankenburg. Ostthüringer sind am Sonnabend in Freiberg zu Gast mit einem unruhigen Gefühl

„Wir werden am Wochenende noch einmal spielen und danach machen wir Urlaub“, sagt Igor Ardan ironisch. Der Trainer des HSV Bad Blankenburg will am morgigen Samstagabend das erste von vier Auswärtsspielen hintereinander in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga absolvieren. Doch das Spiel beim Tabellenvierten, der HSG Freiberg, dürfte für den Tabellenzweiten das letzte auf langer Sicht sein. Denn bei den Lavendelstädtern geht man davon aus, dass selbst bei einem Ende des bevorstehenden einmonatigen Lockdowns nicht gleich wieder mit den Punktspielen begonnen werden kann.