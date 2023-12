HSV Bad Blankenburg vor Rückrundenstart

Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

HSV startet in Rückrunde

Der HSV Bad Blankenburg startet am kommenden Wochenende bereits in die Rückrunde der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Die Thüringer fahren dabei am Samstag zur HG Köthen, die gegenwärtig im Mittelfeld der Tabelle stehen. Der Tabellendritte gewann das Hinspiel mit 28:25 und möchte seine Serie von bislang drei Siegen in Folge auch gegen die Sachsen-Anhaltiner ausbauen.

Kellerduell in der Kreisoberliga

Fußball-Kreisoberligist SV 1883 Schwarza beendet mit der Nachholbegegnung gegen die SG Großbreitenbach das Punktspieljahr 2023. Und das Kellerduell ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel: Denn hier trifft der Vorletzte auf den Letzten. Gewinnt der Gastgeber am Samstag ab 13 Uhr auf dem Rudolstädter Kunstrasen, könnten die Gemeindetaler die Abstiegsplätze verlassen.

HSG empfängt den Fünften

In der Handball-Landesliga der Männer beenden Akteure der HSG Saalfeld/Könitz das Spieljahr mit einem Heimspiel. Gegen die HSG Hörselgau Waltershausen ist der Spitzenreiter favorisiert, allerdings ist Vorsicht geboten. Zwar plagen die Gäste Personalsorgen, aber die hat auch die HSG. Insofern muss man abwarten, wie die Tagesform am Samstag ab 17 Uhr in der Gorndorfer Dreifelderhalle aussieht.

Fast 60 Bestleistungen

An den Kreisjugendspielen der Schwimmer nahmen in diesem Jahr 54 Akteure des Saalfelder Schwimmvereins und des SV 1883 Schwarza teil. Für die Kinder der zweiten Klasse war es der erste Start bei den Kreisjugendspielen.. In acht Altersklassen wurde um Medaillen und Urkunden geschwommen. Insgesamt wurden 58 pesönliche Bestleistungen erzielt.