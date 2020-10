Gestern Nachmittag, kurz nach 16.45 Uhr, zu Beginn der zweiten Halbzeit des mitteldeutschen Oberliga-Duells zwischen Bad Blankenburg und Köthen, nahm das Projekt „Spitzenreiter nach dem dritten Spieltag“ beim Gastgeber Fahrt auf.

Nach der Pause zog der HSV die Zügel an, minimierte seine Fehler und zog davon – von 11:10 nach 30 Minuten auf 19:13. Es schien, als ob die Truppe vom Trainerduo Igor Ardan und Marcel Werner den notwendigen Schwung aus der Kabine mitbrachte, um nach der Ascherslebener Niederlage am Vortag auf den Platz an der Sonne zu klettern.

Davor, vor dem Pausentee, war es eine zähe Partie: „Wir machen unglaublich viele Fehler“, monierte am Spielfeldrand der Sportliche Leiter der Gastgeber, Tobias Jahn. Der Zwischenstand zur Hälfte der Partie zeigte aber auch, dass die Köthener genau so viele technische Unzulänglichkeiten hatten. Hinzu kam ein starker HSV-Torhüter Julius Rein.

Doch der Schein trog. Denn die Anhaltiner, in deren Reihen nach einem einjährigen Gastspiel in Plauen der ehemalige Bad Blankenburger Martin Danowski stand und zugleich bester Köthener Torschütze war (11), kamen wieder heran (21:20; 49.). Danach wurde es turbulent, wurde gestoßen, noch mehr an den Trikots gezerrt und die Zahl der Zwei-Minuten-Strafen kletterte (insgesamt 13). Hinzu kam eine glatte Rote Karte für den Köthener René Uelsmann.

Aber der HSV machte die Tür für die Köthener nicht mehr auf, baute den Vorsprung wieder aus. Dabei traf Radoslav Miler zum vermeintlich vorentscheidenden 26:22 (55.). Der Tscheche, der vor seinem möglichen Einsatz für die Bad Blankenburger erst einen negativen Corona-Test vorlegen musste – Tschechien und damit auch sein Heimatort Lovosice gehören bekanntlich zu einem Corona-Risikogebiet –, machte das Polster wieder etwas komfortabler.

Am Ende erleichtert

Am Ende reichte es für die Gastgeber, hörte man die Steine der Erleichterung, die da fielen, förmlich auf dem Parkett und unter den etwa 180 Zuschauern. „Wir waren nach der klaren Führung einfach zu lasch, um das Spiel beruhigter zu Ende zu bringen“, sagt Juraj Petko. „Wir brauchen da vielleicht manchmal die Peitsche", sagt der Rückraumspieler. Und lacht.

Marcel Werner wiederum fühlte sich an die vergangene Woche in Oebisfelde erinnert: „Das war heute ein Spiegelbild“, so der Co-Trainer, der zudem die eigene Chancenverwertung vornehmlich in Hälfte eins monierte: „Eigentlich müssen wir am Ende hier mit 35 Toren rausgehen", so Werner, mit acht Treffern einmal mehr der beste Torschütze beim Gastgeber.

Am kommenden Wochenende gastieren die Bad Blankenburger nun bei den bislang sieglosen Einheit-Akteure in Plauen. Letztere wurden gestern vom EHV Aue II „verprügelt“, kehrten ohne Punkte und mit einer 20:28-Packung zurück.

Der HSV will dennoch die Fahrt in das Vogtland nicht locker angehen, auch wenn der Tabellenstand dazu verleiten könnte. Und so hält man in Bad Blankenburg trotz des 6:0-Saisonstartes den Ball flach: „Es ist“, sagt Marcel Werner, „ein schönes Polster. Da kann man sich nun auch mal ein Stolpern erlauben. Mehr nicht.“ Unter dem Greifenstein sagt man sich aber: „Es muss ja nicht in den nächsten Wochen passieren."