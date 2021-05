In Frohburg bei Leipzig zelten die Fans im Fahrerlager

Frohburg. Motorsportler am Limit (2): Die Rennen auf dem Straßenkurs bei Leipzig genießt der Schleizer Philipp Stich aus bestimmten Gründen.

Der motorsportliche Werdegang von Philipp Stich nahm einen eher atypischen Verlauf, ist aber nicht minder eindrucksvoll. Erst mit 28 Jahren begann der Schleizer, auf gehobenem Niveau Motorradrennsport zu betreiben.

Allerdings konnte der Zimmerermeister da bereits auf eine bewegte Laufbahn zurückblicken. Bei Langstreckenläufen war Stich lange Zeit ein Anwärter für vordere Plätze bei den Deutschen Leichtathletik Meisterschaften. Während seiner Ausbildung zum Zimmermann gehörte der Schleizer der deutschen Nationalmannschaft der Zimmerer an und durfte sich 2010 über die Vizeeuropameisterschaft und ein Jahr später über Platz drei bei der Weltmeisterschaft freuen.

Den Motorsport verfolgte er zunächst als aufmerksamer Zuschauer, bevor er sich zum Wechsel hin zu den schnellen Jungs auf dem Motorrad entschied. Bei einigen Clubrennen sammelte er Erfahrungen. 2017 sollte der Einstieg in den renommierten Yamaha Cup folgen. Für sein erstes Lizenzrennen suchte sich Philipp Stich bereits 2016 das Frohburger Dreieck aus – ein temporeicher Straßenkurs vor den Toren Leipzigs.

2016 Premiere auf Straßenkurs

„Mit der erworbenen Lizenz in der Tasche wollte ich mich mit den schnellen Jungs messen. Frohburg wird traditionell am Ende der Saison terminiert und liegt quasi um die Ecke“, erinnert sich Philipp Stich an seinen Premierenstart, dem bislang vier weitere Teilnahmen folgen sollten. Der Straßenkurs, auf dem seit 1960 Motorrad- und Automobilrennen ausgetragen werden, hinterließ Eindruck. „Das Flair ist einmalig. Die Fans schlagen ihr Zelte mit uns gemeinsam im Fahrerlager auf. Es herrscht nicht nur im Bierzelt eine urige Volksfeststimmung.“

Philipp Stich verlagerte seine motorsportlichen Aktivitäten mit Teilnahmen an der internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft fortan auf Rundkurse. Doch für Frohburg macht der Schleizer jedes Jahr eine Ausnahme. „Solche Strecken sind im Gegensatz zu den modernen Kursen eine komplett andere Welt. Die Ideallinie ist in Frohburg an den meisten Stellen eng eingegrenzt, maximal einen dreiviertel Meter breit. Ein Blick in die Datenaufzeichnung verrät, dass ich mit meinen 600 ccm-Bike hier auf eine Höchstgeschwindigkeit von über 270 km/h komme. Mit diesem Tempo über eine Bundesstraße zu fegen, ist nicht ganz ohne“, gibt Stich zu.

Er hat sich für den Frohburger Kurs unumstößliche Regeln aufgestellt: „So sehr ich diese Veranstaltung mag, bleibt es eine klare Vernunftsgeschichte. Ich lasse mir prinzipiell fünf bis zehn Prozent Reserve und werde hier definitiv nicht mit allerletzter Konsequenz fahren. Wenn einer meint, er muss mich unbedingt überholen, dann wird sich meine Gegenwehr in Grenzen halten.“

Für Philipp Stich und sein Team stellt das Dreieck den kulturellen Saisonhöhepunkt dar: „Ich will das hier genießen und ohne Druck Rennen fahren. Bei den Einladungsläufen geht es für mich nicht um Punkte oder Platzierungen.“

Bei seinem alljährlichen Abstecher in die Straßenrennszene blieb ihm so manches Geheimnis nicht verborgen. „Mit ein wenig Eingewöhnung sind die Jungs, die von der Rundstrecke kommen, auch auf der Straße ziemlich flott unterwegs. Die klassischen Roadracer tun sich jedoch oftmals beim Wechsel auf die permanenten Kurse schwer.“

Ein Sturz kann fatale Folgen haben

Der Schleizer begründet dieses Phänomen damit, dass man sich auf den Motodromen dieser Welt gefahrloser ans Limit herantasten kann. „Wenn wir ausloten, wie weit wir den Grenzbereich verschieben können, nehmen wir auch einen Sturz in Kauf. Der endet dann in aller Regel harmlos in einem Kiesbett. Die Jungs auf der Straße können sich diesen Luxus nicht leisten. Dort kann ein Unfall fatale Folgen haben.“

Straßenrennen stellen bei Philipp Stich kein Tabuthema dar: „Die großen Rennen in Großbritannien versprühen sicherlich auf ihre Art einen anziehenden Charme. Aber ich muss realistisch bleiben. Als Familienvater trage ich mit diesem rasanten Hobby ohnehin schon sehr viel Verantwortung. Ich will es nicht überreizen.“

Einen Start in Frohburg will sich Stich, der zwar im Besitz eines Motorradführerscheins ist, aber sein Zweirad nur ungern im öffentlichen Straßenverkehr bewegt, weiterhin nicht nehmen lassen: „Das Dreieck ist Kult. Du musst dort mit Köpfchen fahren. Der Kurs ist nicht ganz so extrem im Vergleich zu den anderen Straßenpisten. Hier bestehen die Auslaufzonen zumindest noch aus großen Feldern.“

