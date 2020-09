Jenas Kegel-Senioren sind zurück an Tabellenspitze

In der 1. Landesklasse Männer 120 Wurf endete die Partie SV Wernburg III – SV Carl Zeiss Jena II mit 3137:3274 (3:5 MP). Bodo Bocklisch (576), Christian Tolzin (552), Florian Frisch (547), Frank Prengel (546), Gerhard Panzer (539) und Dominik Max Richter (514) zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Für die Gastgeber traf Jan Käding 552 Mal.

In der 2. Landesklasse Männer spielte SG Post/Handwerk Jena I gegen KSV 90 Langenorla mit 1982:2124 (1:5). 563 Treffer von Wolfgang Teuber reichten nicht, da die restlichen Spieler an diesem Tag alle unter der anvisierten 500er-Marke blieben.

In der Thüringenliga Senioren stand das Spiel zwischen SV Carl Zeiss Jena und dem KSV Bad Lobenstein am Ende 2301:2095 (6:0). Mit dem glatten Resultat setzte sich Vorjahresmeister Jena wieder an die Tabellenspitze. Mit 561 Holz konnte auch der beste Gast, Holger Bohm, nicht punkten. Er unterlag Wolfgang Oestreicher (568). Bodo Bocklisch steuerte 577 Zähler bei, Andreas Guse als „schlechtester“ Jenaer sehr gute 552 Punkte. Frank Heyer legte 604 Kegel flach.

Bei den Landesliga-Senioren spielten ThSV Wünschendorf und SV Jenapharm 2153:2098 (5:1). Viermal über 500 Zähler ist häufig Grundlage für den Sieg. Doch diesmal konnten Helmut Lüttig (547), Jörg Weiß (521), Jörg Lölke (517) und Hans Feist (513) nur ein Duell für sich entscheiden. Mit einer Schnapszahl (555) sicherte sich der Wünschendorfer Roberto Rietze den Tagessieg.