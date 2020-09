So wie hier zum Saisonauftakt konnten die VSV-Damen in Markkleeberg diesmal nicht jubeln.

Jenas Volleyballerinnen halten in Sachsen lange mit

Vergangenes Wochenende stand für die Volleyballerinnen des VSV Jena ein schweres Auswärtsspiel in der Regionalliga Ost an. Es ging nach Markkleeberg zu den Neuseenland-Volleys, einem der stärksten Gegner in der Liga. Letzte Spielzeit brachte das Team aus der Leipziger Region den Jenaerinnen eine von zwei Saisonniederlagen bei.