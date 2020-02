Judo-Club Jena: Motivation aus der Niederlage gezogen

Lennart Leuschke hatte die Niederlage das Jahr zuvor nicht vergessen. Im Gegenteil, sie sei in gewisser Weise allgegenwärtig gewesen, habe ihm quasi als Motivation gedient, sagte Leuschke am Sonnabend bei den mitteldeutschen Meisterschaften der U18 und U20 im Judo in Jena.

In jenen Momenten nun, in denen der JC-Schützling über besagte Niederlage um Platz drei bei der mitteldeutschen Meisterschaft 2019 sinnierte, hatte er bereits sein Ticket für die Meisterschaften 2020 in Leipzig gelöst. Die Erinnerungen an die einstige Niederlage und das endorphinhaltige Gefühl des frischen Erfolges vermischten sich für den 16-Jährigen unmittelbar nach dem Kampf um Platz drei in der Gewichtsklasse bis 60 kg, den er dank einer Schlingen-Technik („Sankaku-jime“) für sich entscheiden konnte.

„Ich war unendlich aufgeregt, denn im vergangenen Jahr hatte ich genau dasselbe Szenario und habe leider verloren. Ich war fürchterlich enttäuscht, denn ich wollte unbedingt zur deutschen Meisterschaft. Ich habe mich wieder daran erinnert und habe erkannt, dass ich mich erneut exakt an derselben Stelle befinde, erneut um Platz drei kämpfe – doch dieses Jahr wollte ich mir das nicht wegnehmen lassen“, resümierte Leuschke.

Doch fürs Erste musste sich Leuschke etwas in Geduld üben, denn sein Gegenüber Maik Lindner aus Lichtenberg entpuppte sich als wahrlich widerspenstiger Zeitgenosse, der über weite Strecken den Kampf dominierte. Der JC-Akteur hatte hie und da so seine liebe Not, bei den Angriffen seines Widersachers nicht auf dem Rücken zu landen. „In körperlicher Hinsicht waren wir uns ebenbürtig, doch er war fitter, einfach besser drauf, hatte sich womöglich besser aufgewärmt als ich.“

Doch dann habe er, nachdem der Kampf schon ein paar Minuten weilte, diese eine Chance bekommen. „Die musste ich einfach nutzen.“ Leuschke und sein Gegenüber lagen ineinander verheddert auf dem Boden, als er jene heimtückische Technik namens Sankaku-jime anwendete, bei welcher der Nacken des Gegners mit den Beinen gequetscht wird.

Sein Gegner verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein, der Kampf wiederum war damit entschieden – und so hatte der Sportgymnasiast seine Dämonen aus dem Vorjahr besiegt, darf darüber hinaus erstmals an den deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Seit seinem sechsten Lebensjahr widmet sich Leuschke der Judo-Materie, besucht jedoch erst seit eineinhalb Jahren das hiesige Sportgymnasium. Seinen Wurzeln liegen indes in München. Vor vier Jahren zog er mit seinen Eltern von der bayerischen Landeshauptstadt dann gen Thüringen, genauer nach Münchenbernsdorf. Das Einmaleins in Sachen Judo erlernte er beim TSV München-Großhadern. Bereits als Stift habe er dort sehr viel Zeit in der Halle verbracht. Judo sei für ihn kein plumpes Kräftemessen, das nur aus groben Schlägen und Tritten bestehet, die einen letztlich im Gesicht völlig entstellen würden. Vielmehr sei es eine Sportart, die sich in erster Linie durch Leichtigkeit und auch Schwung auszeichne, ja sogar sehr elegant daherkommen würde. „Wenn man es richtig macht, ist eigentlich gar nicht so viel Kraft vonnöten“, betonte Leuschke.

Und die Meisterschaften in Leipzig? „Mit meinen 16 Jahren gehöre ich zum Mitteljahrgang, da sollte schon ein Platz unter den ersten Zehn am Ende herausspringen“, sagte der JC-Schützling, der sich jedoch auch schon Gedanken über die Meisterschaft 2021 machte, schließlich gehöre er dann dem internen Endjahrgang in der U18 – und da müsse dann ein Platz unter den ersten Fünf des Landes im Bereich des Möglichen liegen.

Lennart Leuschke war einer von insgesamt sechs Athleten des JC Jena, die sich mit den besten ihrer Zunft aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Sonnabend im Jenaer Sportforum messen durften. Am Ende qualifizierten sich neben Lennart Leuschke auch Marie Jochum (U18/bis 52 kg), Gustav Brosig (U18/bis 60 kg), Moritz Pechmann (U18/bis 73 kg) sowie Nick Gerstenberger (U21/bis 60 kg) für Leipzig.

„Damit sind wir sehr zufrieden. Das spiegelt die gute Entwicklung im Jenaer Judo-Sport wider“, resümierte Trainerin Kassandra Walluks. Lediglich Lena Schindewolf (U18/bis 70 kg) verpasste die deutschen Titelkämpfe. Sara Häcker vom Budo-SV Nippon Schleiz, die in der U 21 bis 52 kg antrat, konnte sich als Dritte ebenfalls für die Meisterschaft in Leipzig qualifizieren.

Als einziger der JC-Schützlinge schaffte Gustav Brosig den Sprung ins Finale, wo er auf Kevin Bakseev vom SFV Gotha traf– und dergleichen war eine recht interessante Kombination, schließlich trainieren beide am Stützpunkt Jena und kennen sich entsprechend gut. „Das können mitunter grausige Kämpfe sein“, sagte Trainer Steffen Gröning, der um die Kombination wusste. Brosig und Bakseev belauerten sich – ohne dass etwas Nennenswertes geschah. „Das war ein sehr anstrengender Kampf, eben weil wir uns so gut kennen. Am Ende kannst du nur gewinnen, wenn du deinen Gegner überraschst“, erläuterte Brosig, der irgendwann eben ein solches Überraschungsmanöver kredenzte. Er setzte zu einem Wurf an, jedoch auf der von ihm nur bedingt präferierten Seite. Doch Bakseev reagierte, drehte sich gegen und würgte am Ende Brosig am Boden, der abschlagen musste.

Als Brosig seinen Final-Kampf noch einmal Revue geschehen ließ, schwang da bei ihm kaum Verdruss muss. Im Gegenteil, der 17-jährige Jenenser, der seit seinem fünften Lebensjahr den Sport ausübt, gab den Sportsmann. „Am Ende musste ja einer gewinnen. Ich gönne ihm das auf jeden Fall. Außerdem fahren wir nun beide zur Meisterschaft.“

Für das Meisterschafts-Stelldichein in 14 Tagen in Leipzig hat sich Brosig dann auch einiges vorgenommen, liebäugelt er doch mit einem Platz auf dem Treppchen. „Aber erst einmal muss ich in Leipzig ein paar Kämpfe gewinnen“, sagte der JC-Judoka äußerst reflektiert.