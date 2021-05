Junges Duo bindet sich an Eispiraten

Crimmitschau. Böttcher und Heyer mit Verträgen für die DEL2

Mit Lucas Böttcher (18) und Niklas Heyer (19) bleiben gleich zwei junge Spieler bei Eishockey-Zweitbundesligist Eispiraten Crimmitschau, ebenso wie Willy Rudert und Dominic Walsh, die erneut das Trikot der Eispiraten überstreifen. Während Heyer seinen Kontrakt verlängerte, unterzeichnete Böttcher nun seinen ersten Profivertrag. „Ich war sehr zufrieden mit den Leistungen unserer jungen Spieler in der abgelaufenen Saison. Sie haben ihre Trainingseinheiten ordentlich genutzt und das umgesetzt, was Cheftrainer Mario Richer von ihnen erwartet hat“, sagte Geschäftsführer Jörg Buschmann bereits im Rahmen der virtuellen Abschlussveranstaltung. „Wir können absolut zufrieden damit sein, was die Jungs in ihren Einsätzen geleistet haben.“

Seine erste Saison auf professioneller Ebene spielte Lucas Böttcher. Über den Nachwuchs des ETC Crimmitschau und der Young Crashers Chemnitz empfahl sich der gebürtige Berliner in der Saisonvorbereitung für einen Kaderplatz bei den Eispiraten. Der 18-jährige Offensivspieler brachte es auf zwei Tore und vier Assists.

Schnell in die Mannschaft integriert hatte sich Niklas Heyer, der erst im Dezember vom Nord-Oberligisten Herne nachverpflichtet wurde. Der gelernte Verteidiger bewies dabei, dass er durchaus vielseitig einsetzbar ist. So stürmte der 19-Jährige über mehrere Wochen hinweg an der Seite von Petr Pohl und Travis Ewanyk. Insgesamt gelangen Heyer in 41 DEL2-Einsätzen ein Treffer und vier Vorlagen.