Der Thüringer Keglerverband (TKV) will sich am morgigen Donnerstag darüber austauschen, wie und wann an eine Fortsetzung der diesjährigen Saison zu denken ist. „Wir wollen zunächst einmal abwarten, welche Entscheidungen am Mittwoch die Politik trifft“, sagt Siegfried Zipprodt, Trainer bei der SpVgg. Rudolstadt und zugleich Vorstandsmitglied im TKV

Es gibt ebenso wie beim Fußball verschiedene Szenarien, wie die Saison fortgesetzt werden kann. So ist es beispielsweise gut möglich, dass die jetzt ausfallenden Spiele am Ende der Saison “drangehängt“ werden und so versucht wird, die jeweiligen Punktspiele in den verschiedenen Klassen doch noch komplett über die Runden zu bringen. Entscheidend wird da allerdings sein, wann überhaupt mit dem Spielbetrieb wieder begonnen werden kann. Um Terminprobleme zu umgehen, habe man sich bereits darauf verständigt, die jeweiligen Einzelmeisterschaften für die Erwachsenen Ende der Saison nicht durchzuführen. Auch wenn die Keglerinnen und Kegler faktisch Individualsportler sind, dürfen die Sportler gegenwärtig auch nicht auf die Bahnen, um zu trainieren. „Dabei ist beispielsweise eine Einhaltung des Mindestabstandes bei uns absolut problemlos möglich“, betont Siegfried Zipprodt.