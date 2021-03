Zeulenroda. Kevin Liebau sucht bei Motor Zeulenroda nochmal eine Herausforderung und soll der Knipser werden

„Wir haben keinen Knipser“, bemängelte Zeulenrodas Trainer Martin Lenßner nach vielen Fußball-Landesklasse-Partien, in denen seine Elf zumindest ebenbürtig war, sich das aber selten im Resultat niederschlug. Allein in den vergangenen fünf Jahren schoss sein Team vier Mal die fünftwenigsten Tore der Staffel, 2018/19 sogar die drittwenigsten. Nun scheint Besserung in Sicht.