Klassenerhalt am grünen Tisch für Jenaer Bundesligist

Moritz Predel (hinten), hier beim Bundesligaspiel gegen Refrath mit Doppelpartner Stefan Wagner, will bald wieder den Schläger in die Hand nehmen.

Ein Freudentänzchen will Moritz Predel mit seinen Mannschaftskolleginnen und -kollegen nicht aufführen, obwohl sein SV GutsMuths Jena den Klassenerhalt in der Badminton-Bundesliga definitiv geschafft hat. „Es war ja nicht unser vorrangiges Ziel, unbedingt die Klasse zu halten“, sagt der Kapitän des Aufsteigers. „Wir wollten in Jena Badminton der Spitzenklasse zeigen und freuen uns, dass uns das in der nächsten Saison wahrscheinlich gelingen wird.“