Kovar rettet Sieg für den HSV Bad Blankenburg

Vaclov Kovar (hier in einem früheren Spiel) war erfolgreichster Torschütze für den HSV.

Wittenberg. Der HSV Bad Blankenburg hat dank zweier Tore von Vaclav Kovar in den letzten fünf Minuten die sonntägliche Abendpartie in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz mit 25:24 (15:11) gewonnen. Bis kurz vor Schluss führte der Gastgeber noch mit 24:23, ehe Kovar mit seinen Treffern fünf und sechs - er war zugleich bester Bad Blankenburger Torschütze in dieser Begegnung - den doppelten Punktgewinn unter Dach und Fach brachte.

Mit dem Sieg bleiben die Bad Blankenburger nach der letzten Auswärtsbegegnung in der Hinrunde weiterhin dick im Geschäft um einen Podestplatz. Die ersten vier Teams trennen lediglich zwei Punkte.