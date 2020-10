Landespokal: Blau-Weiß Niederpöllnitz überrascht Eintracht Eisenberg

„Das war unsere beste Saisonleistung. Zwar bekommen wir dafür keine Punkte in der Meisterschaft. Aber das Weiterkommen sorgt für noch mehr Selbstvertrauen. Über die gesamten 90 Minuten waren wir besser, hatten Eisenberg im Griff. Die Eintracht hat gegen uns keine Lösungen gefunden“, freute sich der Niederpöllnitzer Kapitän Lukas Müller nach dem überraschenden 3:0 seiner Blau-Weißen in der 2. Hauptrunde des Landespokals gegen Verbandsligist SV Eintracht Eisenberg.

Alles andere als begeistert vom Auftritt seines Teams war hingegen Kevin Kittler, der auf der Gäste-Bank den noch im Urlaub befindlichen Thomas Lässig vertrat. „Wir wussten, was auf uns zukommt, haben es aber schlecht gemacht. Niederpöllnitz war giftig in den Zweikämpfen, hat mir auch spielerisch gefallen. Uns sind viel zu viele Fehler unterlaufen. Kombinationen über mehr als drei Stationen waren eine Seltenheit“, monierte der 38-Jährige, der einst selbst für Lok Leipzig und den Halleschen FC die Schuhe geschnürt hatte.

Von Anbeginn agierten die Niederpöllnitzer druckvoll, bei denen der von Gera-Westvororte gekommene Stefan Tille in der Offensive debütierte. Früh kam man auch zu Chancen. Lukas Müller per Kopf (5.), Niklas Sporer nach einem Fehlpass von Eintracht-Torwart Fabian Runau zu überhastet (9.), Dominik Kurz mit einem fulminanten Fernschuss (13.) und Paul Menzel per Direktabnahme (15.) hätten früh für die Hausherren-Führung sorgen können, die dann Kapitän Lukas Müller vorbehalten war. Nach einem Vorstoß von Marcel Peters und dessen genauen Pass lief der Angreifer noch ein paar Meter und traf per 23 m-Flachschuss ins linke Eck – 1:0 (22.).

Der Verbandsligist kam vor 105 Zuschauern in der Folge etwas auf. Kurz vor der Pause legten die Hausherren aber nach. Nach einem Foul von Fabian Runau an Niklas Sporer verwandelte Routinier Sven Otto den fälligen Elfmeter zum 2:0 (45.). Nach Wiederbeginn wurden die Eisenberger stärker, brachten mit Benjamin Brack und Jan Schäfer frische Leute. Niclas Stäps traf nur die Latte (56.). Niederpöllnitz behielt die Ordnung bei, ließ hinten nur wenig zu. Was auf den Kasten kam, wurde zur Beute von Keeper Philipp Müller, der ohne Fehler agierte.

In der Nachspielzeit machten die Blau-Weißen den Sack endgültig zu. Nach einer tollen Kombination über Niklas Sporer und Lukas Müller vollendete Paul Menzel zum 3:0 (90.+2).

„Nun hoffen wir natürlich auf ein weiteres Heimspiel und einen attraktiven Gegner in der dritten Runde. Unser Hauptaugenmerk liegt trotzdem auf der Meisterschaft, in der es für uns um den Klassenerhalt geht“, gab sich Lukas Müller bodenständig. .