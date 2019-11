Neustadt hat den Aufstieg im Visier

Dass die Blau-Weißen am Samstag als Tabellenführer nach Teichel fahren, das ist nicht die Überraschung. Dass der Gastgeber, die SG Traktor Teichel, am finalen Spieltag der Hinrunde nur auf Tabellenrang elf steht, ist dagegen eine. Es gab nicht wenige Fußballfans, die hatten die Teicheler nach den spektakulären Zugängen in der Sommerpause mit Martin Trinkler (Blankenhain) und Thomas Gäbler (Eisenberg) ganz oben stehen auf dem Zettel der Titelanwärter.

Von dieser Platzierung ist die Mannschaft von Trainer Matthias Liebers weit entfernt. Liebers, der am 22. November seinen 61. Geburtstag feiert, hat eine Neustädter Vergangenheit. Er stand von 2003 bis 2011 an der Außenlinie. Das macht die Aufgabe für den Spitzenreiter nicht einfacher. „In Teichel war es nie einfach, auch nur einen Punkt mitzunehmen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Trainer in Teichel schon mal erfolgreich war“, sagte Rene Grüttner, Trainer von Neustadt/Orla.

Die letzten zwei Pflichtspiele in Teichel endeten 0:3 und 1:5. Nun soll diese Bilanz aufpoliert werden. Denn die Blau-Weißen wollen als Tabellenführer in der Landesklasse, Staffel 1, überwintern. Mit einem Sieg wäre das Vorhaben geschafft. Unter Umständen reicht ein Unentschieden, „dann müssen aber die anderen Teams mitspielen“, sagte Grüttner. Die bisherigen zwölf Spieltage bezeichnete er als sehr interessant. „Die ersten sechs, sieben Mannschaften spielen auf einem Niveau. Deshalb gibt es nach jedem Spieltag eine neue Konstellation in der Tabelle.“ Für seine Mannschaft ist die Rolle des Tabellenführers eine neue.

„Bisher standen wir immer in Lauerstellung. Bisher standen immer Teams vor uns. Jetzt schaut die Liga auf uns. Mit dieser Situation muss man erst mal zuerstkommen.“ Dass die Neustädter mittelfristig wieder in die Thüringenliga aufsteigen wollen, ist kein Geheimnis. „Wir haben aber keinen Druck, dass wir das schon im Sommer 2020 schaffen müssen“, sagte Grüttner. Je länger sein Team auf Platz eins stehe, umso größer sind seine Argumente, über die Saison hinaus Trainer in Neustadt/Orla zu bleiben.

„Bisher passt alles. Ich fühle mich wohl“, sagte Grüttner. Warum es in seiner dritten Saison auch in der Hinrunde funktioniert, dafür sieht er mehrere Gründe. „Zum einen haben wir einen breiteren Kader. Im Vorjahr sind wir mit 16 Feldspielern durch die Saison marschiert. Da konnte man kaum Verletzungen, Krankheiten oder Sperren kompensieren. In diesem Jahr ist das anders“, sagte der 46-Jährige.

Und dann hat er auch in der Saisonvorbereitung das Training umgestellt. „Trainingsmethodisch haben wir auch etwas verändert. Das hat offenbar angeschlagen.“ Was sich hinter der neuen Taktik verbirgt, wollte Grüttner nicht verraten. Die Fußballer aus Neustadt/Orla muss man in dieser Spielzeit zu den Staffelfavoriten zählen. Denn in der Rückrunde haben die Blau-Weißen unter Trainer Grüttner immer geglänzt. Hält diese Serie an, könnte der Plan vom Aufstieg schon im kommenden Sommer aufgehen.