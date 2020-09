Beim 7. Lauf zur Grubenlampe begaben sich die 329 Läufer in verschiedenen Blöcken auf die Strecken über 7,3 und 14,6 km.

Ronneburg. Beim 7. Lauf zur Grubenlampe in der Neuen Landschaft Ronneburg sind 329 Teilnehmer dabei

Lauf zur Grubenlampe in Ronneburg: 182 Stufen als Scharfrichter

„Ich will nachher auch noch die lange Strecke in Angriff nehmen. Deshalb habe ich noch gar nicht Vollgas gegeben. Trotzdem hat es zum Start-Ziel-Sieg gereicht. Bis zur Grubenlampe war ich eher locker unterwegs, habe dann aber das Tempo nochmals forciert“, erzählte der Münchenbernsdorfer Daniel Rosenberg im Ziel. Für Papas Krieger unterwegs, hatte der 43-jährige Cross-Spezialist in 27:42 min über die 7,3 km die schnellsten Beine.