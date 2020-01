Daniel Rosenberg (links) und Marcus Müller gaben im Hauptlauf über zehn Kilometer den Ton an. Der Sieg ging an den sommerlich gekleideten Rosenberg.

Der Sieger des Tannaer Silvesterlaufs: Daniel Rosenberg

Daniel Rosenberg, der Sieger des Tannaer Silvesterlaufs 2019 im Hauptlauf über zehn Kilometer, ist in der Wetterastadt längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Der inzwischen 31-jährige Hofer kam zwischen 2011 und 2015 stets auf einen Podestplatz in Tanna ein. 2016 gelang es ihm erstmals in die Siegerliste dieses traditionsreichen Laufes einzuschreiben.

Nachdem er in den in den vergangenen beiden Jahren nicht in Tanna am Start war, meldete er sich nun mit einem Paukenschlag zurück. Rosenberg gilt als ein Späteinsteiger, denn er begann erst im Alter von 20 Jahren mit dem Laufsport. Er selbst sieht sich als ein ambitionierter Hobbyläufer.

Die Organisatoren des 47. Tannaer Silvesterlaufs freuten sich über insgesamt 446 Starter. Erstmalig wurde mit 104 Teilnehmern beim Nordic-Walking-Lauf, der zum zehnten Mal im Rahmen des Silvesterlaufes ausgetragen wurde, die Hunderter-Grenze geknackt.

Als Zeitsoldat bei den Military World Games in China

„Mein Ziel ist es, mich in jeder Saison meine Zeiten etwas zu verbessern. In naher Zukunft möchte ich auf die Marathonstrecke spezialisieren“, berichtet der Zeitsoldat. Derzeit richtet er sein Augenmerk auf die nationalen und internationalen Läufe über fünf und zehn Kilometer.

Gerne erinnert er sich an die Military World Games in China im abgelaufen Jahr zurück. „Auch wenn ich hier auf keine Erfolge zurückblicken kann, allein die Teilnahme war schon ein bemerkenswertes Erlebnis“, fährt er fort. In Kürze wird er sich in Portugal auf die kommende Laufsaison vorbereiten.

Vorbereitung auf Laufsaison als Urlaubsersatz

Im Übrigen: Die Vorbereitungen unternimmt ganz privat und kommt für die Kosten selbst auf. „Es ist für mich, wie für andere der Urlaub“, so sein kurzer Kommentar dazu. Bereits im März steht für ihn mit der Military Cross Country Championship der erste Saisonhöhepunkt an. Neben zahlreichen anderen Läufen freut er sich schon heute auf den 10.000-Meter-Lauf in Prag.

