Tiffany Eidner setzt in Leipzig auf Sprungkraft

Vor einem Jahr sprintete Thüringens schnellste Leichathletin, Tiffany Eidner vom Bad Lobenstein TC, bei der Deutschen Hallenmeisterschaft noch zu Bronze über die 200 Meter und verpasste zudem das Finale über die 60 Meter nur denkbar knapp. An diesem Wochenende aber sucht man ihren Namen vergeblich bei den Meldungen für die Sprintkategorien – vertreten ist die Lehestenerin bei den nationalen Titelkämpfen der Leichtathleten dennoch.

Statt auf ihre Spurtstärke setzt der Schützling von Falk Balzer in Leipzig auf Sprungkraft. Die Studentin, die 2019 ihre Teilnahme an den Europaspielen in Minsk wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen musste, fokussierte sich zuletzt auf den Weitsprung und dürfte die nächste DM-Medaille anpeilen. In der Setzliste der 15 gemeldeten Weitspringerinnen rangiert sie mit 6,28 Metern, die sie Anfang des Monats in Erfurt sprang, auf dem fünfen Platz.

Planmäßiger Beginn des Weitsprung-Wettkampfs der Frauen in der Arena Leipzig ist am Sonntag um 15.25 Uhr.