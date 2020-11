Linus Weber zu Champions League-Einsatz mit dem VfB Friedrichshafen

Linus Weber fühlt sich längst in Friedrichshafen heimisch. Seit dem Sommer spielt der 21-jährige gebürtige Geraer für den deutschen Volleyball-Verein, zu dem er von Power Volley Milano ausgeliehen wurde. Mit dem VfB Friedrichshafen führt er die Tabelle der Volleyball-Bundesliga an und steht mit dem Team zudem im Halbfinale des DVV-Pokals.

„Wir sind als Team enorm gewachsen, sind eine eingeschworene Truppe, die über eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern verfügt. Wir haben professionelle Strukturen, so dass wir selbst unter Corona-Bedingungen ungestört arbeiten können. Wir leben in einer Blase, sehen den ganzen Tag die gleichen Leute und agieren sehr abgeschottet“, sagt Linus Weber.

Der Nationalspieler sieht sich darin bestätigt, dass der Wechsel nach Friedrichshafen der richtige Schritt war, nachdem er in Mailand hinter dem holländischen Weltklasse-Angreifer Nimir zwar wichtige Erfahrungen sammeln konnte, aber auch nur wenig Einsatzzeit erhielt. Höhepunkt der bisherigen Meisterschaftssaison war der 3:0-Heimsieg gegen die Berlin Recycling Volleys, den Verein, mit dem er sich 2019 als Abiturient noch den Titel geholt hatte, bevor er nach Italien in der weite Volleyball-Welt auszog. 17 Punkte machte er gegen Hauptstädter und war damit der Top-Scorer der Friedrichshafener. Der Kalender der Volleyballer vor Weihnachten ist dicht gedrängt.

Gestern ging es zum Champions League-Vorrundenturnier nach Italien ging. Dort stehen von heute bis Donnerstag die Aufeinandertreffen mit Cez Karlovarsko (Tschechien), VK Lokomotiv Novosibirsk (Russland) und Gastgeber Trentino Volley auf dem Programm.

Keine Pause im Programm

„Champions League zu spielen, ist immer etwas Besonderes und bringt uns weiter voran. Das ist nochmals ein anderes Niveau als in der Bundesliga“ so Linus Weber, der in Meisterschaft und Pokal schon dreimal als MVP – also wertvollster Spieler seines Teams – geehrt wurde. „Ich ruhe mich nicht aus, werte die Erfolge als Bestätigung unserer harten Trainingsarbeit. Ich habe in Friedrichshafen ein gutes Gefühl. Wir haben viele Ziele“, blickt der 21-Jährige voraus. Auch nach der Champions League und zwei Tagen Quarantäne nach der Rückkehr aus Trentino gibt es keine Pause.

Neben dem Pokal-Halbfinale gegen die United Volleys Frankfurt/Main am 10. Dezember wird es vor den Feiertagen noch fünf Bundesliga-Spiele geben. Weihnachten würde Linus Weber dann gern bei seinen Eltern in Gera-Untermhaus verbringen, am liebsten mit der Bundesliga-Tabelle unterm Tannenbaum, die vom VfB Friedrichshafen angeführt wird.