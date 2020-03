Maximilian Schlegel: Über Fußball-Tellerrand geschaut

Maximilian Weiß drischt den Ball weit über das Tor. Ja, das Leder fliegt sogar über den wahrlich hohen Zaun des Kunstrasenplatzes im Sportforum. Das hatte Weiß sicherlich anders geplant und erntet von zwei FCC-Kollegen dafür auch reichlich Spott. Es wird aufs Herzlichste gelacht. Auch Weiß stimmt mit ein.

Es sind solche Szenen wie jene nach dem Training am Mittwoch, in denen sich die Antwort von Maximilian Schlegel auf die Frage widerspiegelt, warum es denn derzeit so gut laufen würde beim FC Carl Zeiss Jena II.

„Spaß. Wir haben einfach nur Spaß“, antwortet Schlegel fast schon lakonisch. Das recht triviale Wort „Spaß“ fällt im Laufe des Gesprächs immer wieder. Schlegel baut es in seine Erklärungen und Beschreibungen bezüglich des Innenlebens des Teams regelmäßig ein, um seine Ausführungen abzurunden. Die Stimmung sei gut, ja geradezu harmonisch. Das Gesamtkonstrukt würde einfach passen, jeder für jeden auf dem Platz rennen, der Kollektivgedanke sei indes allgegenwärtig, throne über allem. Lagerbildung? Fehlanzeige. „Keiner dreht frei, und wenn sich einmal gestritten wird im Training, ist das am nächsten Tag dann auch schon wieder vergessen“, berichtet der Mittelfeldspieler. Vor der Saison habe man nicht sagen können, wohin die Fußball-Reise in der Oberliga gehen werde. Keiner habe übertriebene Erwartungen gehabt. „Dass es sich dann so positiv entwickelt hat, ist natürlich umso schöner“, sagt der 23-Jährige, der in Chemnitz das Licht der Welt erblickte.

Doch Schlegel hat noch eine andere Erklärung für den derzeitigen Erfolg seines Teams: Sie würden kaum Druck verspüren – und das sei ein ausgesprochener Vorteil. Denn selbst wenn die Spieler von Christian Fröhlich am Ende den Titel holen sollten, kann die zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena als Drittligareserve nicht in die Regionalliga aufsteigen. Vom Aufstiegsdruck, den wohl der eine oder andere Mitstreiter in der Oberliga verspürt, sei man also befreit. „Dennoch wollen wir so gut wie nur möglich abschneiden. Was am Ende dabei herauskommt, werden wir sehen, doch primär geht es bei uns um die Entwicklung der Spieler“, erläutert Maximilian Schlegel, der damit auf die Essenz der zweiten Mannschaft der FC Carl Zeiss Jena verweist. Natürlich verfolgen seine Mitstreiter und er die Entwicklung beim Drittligisten, würden durchaus mitleiden.

„Beeinflussen können wir es aber sowieso nicht, deshalb konzentrieren wir in uns in erster Linie natürlich auf unser Abschneiden.“

Apropos Entwicklung. Schlegel, der in den vergangenen Spielzeiten regelmäßig auch zum Kader der ersten Mannschaft des FCC gehörte, hat sich gegen ein reines Fußballer-Dasein entschieden. Seit nunmehr vier Semestern studiert er an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Kommunikationswissenschaft und Psychologie. „Ich habe sehr viele Pflichtveranstaltungen. Das hätte sich mit dem Profifußball kaum vereinbaren lassen“, sagt der Kicker, der perspektivisch im Medienbereich arbeiten möchte. Die Welt der Medien und Nachrichten habe ihn schon immer interessant. Gleiches gilt für Psychologie, von der er auch für sich persönlich so einiges mitnehmen könne. Und weder von den gefürchteten Statistik-Klausuren noch den dicken Lektüre-Schwarten zu Kommunikationstheorien habe er sich bis jetzt die Freude am Studium verderben lassen. „Das läuft noch“, sagt Schlegel und lacht. Außerdem empfinde er es als sehr angenehm und auch reizvoll, auch einmal über den Fußball-Tellerrand blicken zu können. „Ich lerne Menschen kennen, denen die hiesige Fußball-Welt einfach egal ist“, sagt der Student, der ein Fan des 1. FC Köln ist. Sein Vater sei ein Anhänger der Geißböcke, berichtet Schlegel. Die väterliche Begeisterung habe naturgemäß auf ihn abgefärbt. Zu seinen kickenden Vorbildern gehören dann auch Rhein-Ikonen wie Lukas Podolski oder Dirk Lottner.

Schlegel hadert nicht damit, dass es mit der angestrebten Profi-Karriere nicht geklappt hat. „Ich denke nur manchmal darüber nach, bin aber im Großen und Ganzen damit zufrieden, wie es bei mir gelaufen ist“, resümiert der Fußballer, den immer wieder Verletzungen (Kreuzbandriss, Meniskus) und auch Krankheiten (Pfeiffersche Drüsenfieber) in der Vergangenheit ausbremsten.

Das Top-Spiel nun am Sonnabend in der Oberliga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena II und dem FSV 63 Luckenwalde, dem auch Schlegel entgegenfieberte, fällt indes aus. Der Hauptgrund für die Absetzung sind die Wetterverhältnissen der vergangenen Tage. Aufgrund des anhaltenden Regens ist der Platz unbespielbar. Doch das ist nur eine Seite der Medaille, wie denn auch Andreas Trautmann, Pressesprecher des FCC, einräumt. „Natürlich hätte man das Spiel auch woanders austragen können, doch es gibt ja auch noch die Verfügung der Stadt Jena“, gibt Trautmann zu bedenken. Da die Partie der 1. Mannschaft aufgrund der mit dem Corona-Virus einhergehenden Auflagen abgesagt wurde, habe man nämlich auch damit rechnen müssen, dass zum Oberliga-Spitzenspiel weitaus mehr Fans der Partie beiwohnen würden, als es an den Spieltagen zuvor der Fall war. Vor diesem Hintergrund wäre das Kontingent von lediglich 100 anwesenden Personen (ab Sonnabend) beizeiten erschöpft gewesen, sagt der Pressesprecher. „Die Alternative wäre, dass wir das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätten austragen müssen. Doch das wollten wir unseren jungen Oberliga-Spielern auch nicht zumuten“, betont Trautmann.

„Es ist natürlich schade, dass das Spiel ausfällt. Wir hatten uns sehr gut darauf vorbereitet, hatten einen Lauf, doch wir können das nicht beeinflussen“, sagt indes Maximilian Schlegel. Und das Thema Corona? „Ich fühle mich zwar nicht direkt gefährdet, verfolge aber die Entwicklung“, sagt der Fußballer, der jedoch keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass die Gesundheit immer Vorrang genießen müsse, sich die Vereine den Auflagen der Stadt in so einem Fall unterzuordnen hätten.

Nichtsdestotrotz, mit den Kickern aus Brandenburg habe man noch eine Rechnung offen, schließlich unterlag das Team von Christian Fröhlich im Hinspiel im September 2:4, gibt Schlegel zu bedenken. Er erinnert auch daran, dass an jenem Freitagabend ein Strahler der Fluchtlichtbeleuchtung im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde während der Begegnung ausfiel. Alles andere als ein Vorteil. Doch eigentlich möchte er darauf gar nicht weiter eingehen. Es sei halt so gekommen. Schlegel hofft, dass man besagte Rechnung demnächst begleichen könne – natürlich dann auch mit jeder Menge Spaß auf dem Feld.