Mediatorin über Jenaer Traineraffäre: „Verletzungen auf allen Seiten vorhanden“

Beim FC Carl Zeiss Jena läuft die Aufarbeitung der Trainer-Affäre. Eingebunden sind die Mediatoren Conny Beeker und Stefan Puppe sowie Psychotherapeutin Melanie Kachel. Wir haben mit Conny Beeker übers Verfahren gesprochen.

Wann wird die Mediation beendet?

Wir befinden uns mitten im Prozess, was eine Prognose schwierig macht. Wir können die Ungeduld im Umfeld nachvollziehen. Aber es wird der Situation nicht gerecht, wenn man eine Frist setzt.

Welches Ziel hat diese Mediation?

Im Umgang mit den massiven Vorwürfen gegen die Trainer und den FC Carl Zeiss Jena haben wir einen Prozess der Klärung in Gang gesetzt. In der Mediation geht es nicht darum festzustellen, wer Recht hat und wer nicht, sondern wir schauen auf die Hintergründe und die tieferen Ursachen für das Agieren der einzelnen Konfliktparteien und bemühen uns, dass auf allen Seiten Verständnis dafür entstehen kann.

Wer klärt dann die Streitpunkte?

Die inhaltliche Klärung der Vorwürfe liegt bei den Konfliktbeteiligten, wir unterstützen diesen Prozess und schaffen die Bedingungen, dass das gut möglich ist. Sehr viele Personen und Personengruppen sind in die Konflikte involviert.

Wie gehen Sie dabei vor?

Wir versuchen zunächst, in Einzelgesprächen einen ersten Eindruck zu gewinnen. Da wegen der Corona-Krise keine Gespräche mit Personengruppen mehr möglich sind, weichen wir auf Videokonferenzen aus. Das erschwert unsere Arbeit natürlich. Wir haben schon mit den beteiligten Spielern gesprochen, stehen in Kontakt mit deren Eltern, hatten Gespräche mit Kenny Verhoene, Jens Förster, Heiko Nowak, Stefan Treitl, dem Präsidium und der Geschäftsführung. Wir bemühen uns um weitere Gespräche mit allen möglichen Beteiligten, so auch mit den Fans. Uns ist wichtig, die Perspektiven der Akteure zu sehen. Nur so wird es gelingen, sich wieder aufeinander zuzubewegen.

Wie gehen die Beteiligten mit der Mediation um?

Wir erfahren bei allen, mit denen wir bisher gesprochen haben, eine große Offenheit, die Probleme klar anzusprechen. Vom Präsidium des FC Carl Zeiss und dem Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft fühlen wir uns gut unterstützt und nehmen die Bereitschaft wahr, die Konflikte anzuschauen und bestmöglich zu klären.

Wie soll das gelingen?

Das Ziel der Mediation ist es, die Kommunikation zwischen den Akteuren zu verbessern und die Kritikpunkte konstruktiv zu klären. Wir haben den Eindruck, dass Verletzungen auf allen Seiten vorhanden sind. Wir wollen gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, welche Bedingungen notwendig sind, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Wir als Mediatoren sind um eine nachhaltige Wirkung bemüht, das wird wegen der Komplexität der Zusammenhänge und Konflikte noch weitere Zeit beanspruchen.