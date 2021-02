Der 70-jährige Werner Schorrig erinnert sich an Oberliga-Spielzeit 1977/78 bei den Fußballern der BSG Wismut Gera.

Mit dem Sir in einem Team

„An mein einziges Oberliga-Tor kann ich mich noch gut erinnern. In Karl-Marx-Stadt am zweiten Spieltag hat mir Matthias Kaiser den Ball von der Grundlinie aufgelegt und ich habe aus sieben Metern mit dem Innenspann unter die Latte verwandelt. Das war das 1:0. Neun Minuten vor Schluss haben wir noch den Ausgleich kassiert“, erzählt Werner Schorrig in seiner Lusaner Wohnung.