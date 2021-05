Mit Lukas Kwasniok erhält Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena Vertrag in zweiter Bundesliga

Paderborn. Lukas Kwasniok hat einen neuen Job gefunden: Der Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena steigt in die zweite Bundesliga auf.

Zweitligist SC Paderborn hat mit Lukas Kwasniok einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 39-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag und wird Nachfolger von Steffen Baumgart, der zum 1. FC Köln wechselt.

Kwasniok hatte in dieser Spielzeit den 1. FC Saarbrücken in der dritten Liga trainiert und steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Vorige Spielzeit führte er den Verein aus dem Saarland ins Halbfinale des DFB-Pokals. Zuvor war er in Jena nach zehn Spieltagen und nur einem geholten Punkt entlassen worden.

„Aufstrebenden und ehrgeizigen Cheftrainer“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lukas Kwasniok einen aufstrebenden und ehrgeizigen Cheftrainer verpflichten konnten, der perfekt in das Anforderungsprofil des SC Paderborn passt. Er hat eine klare Ansprache, strebt nach dem maximalen Erfolg und legt großen Wert auf den Teamgeist“, sagt Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth. „In Saarbrücken hat Lukas gezeigt, dass er mit überschaubaren finanziellen Möglichkeiten große Erfolge erzielen kann.“

Wohlgemuth wollte Kwasniok schon im Sommer 2019 verpflichten und zu Holstein Kiel holen. Damals entschied sich Kwasniok nach dem am letzten Spieltag erzielten Klassenerhalt, weiter in Jena Trainer zu bleiben – trotz eines finanziell deutlich besser dotierten Angebotes der Norddeutschen. Nach einem großen personellen Umbruch kam die neu zusammengestellte Mannschaft nicht in Fahrt, so dass Kwasniok selbst gehen mussten.

Nachfolger von Mark Zimmermann in Jena

In seiner aktiven Karriere durchlief Kwasniok alle Jugendmannschaften des Karlsruher SC, bestritt 18 Junioren-Länderspiele für Deutschland und war Kapitän der U16-Nationalmannschaft. Aufgrund langwieriger Verletzungen beendete er seine Profi-Zeit vorzeitig und spielte noch einige Jahre in seiner badischen Heimatregion, bevor er die Trainerlaufbahn einschlug. Über Engagements im Nachwuchsbereich des Karlsruher SC kam er im Dezember 2018 zum FC Carl Zeiss Jena und wurde Nachfolger von Aufstiegstrainer Mark Zimmermann.

Ende September 2019 wurde Kwasniok entlassen und durch Rico Schmitt ersetzt, der inzwischen mit dem SV Meppen auf den Weg in die Regionalliga ist.