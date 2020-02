Geschichten vom Schleizer Dreieck: Die adrette Kellnerin

Fragt man Jos van Wessel nach seinem einprägendsten Erlebnis am Schleizer Dreieck, kommt er ohne Umschweife sofort auf süffiges Bier und eine hübsche Frau zu sprechen. Dabei kann der Niederländer eigentlich auf ausreichend Kontaktpunkte mit der Ostthüringer Rennstrecke verweisen.

Bereits vor der politischen Wende war van Wessel mehrfach als Zuschauer in Schleiz zu Gast. „Diese Rennen waren damals sehr beachtlich. Allein die Zuschauermassen hinterließen einen imponierenden Eindruck. Das waren weitaus mehr, als bei so manchen WM-Rennen.“ Später kehrte er des Öfteren als Teammitglied – unter anderem vom Sieger des 125 ccm-Laufes 1992, Henri Sala – zurück.

Motorsport spielt nur eine Nebenrolle

Auch heute schlägt Jos van Wessel weiter regelmäßig als Serienorganisator der International Historic Racing Organisation am Dreieck auf. Und doch verbindet er eine ganz besondere Geschichte, die mit Motorsport nur bedingt in Berührung kommt, nachhaltig mit dem Schleizer Dreieck: „Es muss irgendwann um die Jahrtausendwende gewesen sein. Ich war mal wieder in Schleiz gelandet. Im Schlepptau hatte ich sieben holländische Freunde. Viele davon waren das erste Mal hier“, erinnert er sich an die Ausgangslage.

„Für uns war das eine Art sportlich anmutender Vergnügungsurlaub. Wir schauten uns die einzelnen Trainingssitzungen an und haben am Abend natürlich immer großen Durst verspürt. Damals gab es in unmittelbarer Nähe des Start-und-Ziels auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen kleinen Biergarten. Also sind wir dort fröhlich aufgeschlagen. Zum Hauptnahrungsmittel entwickelte sich selbstverständlich das edle Bier. Das schmeckte vorzüglich und es war billig.“

Billiges Bier und eine beachtliche Bluse

Doch das war natürlich nicht alles: „Unsere größte Aufmerksamkeit zog schnell eine äußerst adrette Bedienung auf sich. Was uns jungen Kerlen sofort ins Auge fiel: Die junge Dame hatte eine große Oberweite und einen noch größeren Ausschnitt in ihrer Bluse. Also haben wir unsere Gläser – wenn überhaupt – immer nur halb ausgetrunken.“

„Der Rest wurde unauffällig in ein Gebüsch geschüttet. Alles dem primären Ziel untergeordnet, möglichst schnell wieder bedient zu werden. Eigentlich sträflich, wir haben eine Menge des guten Gerstensaftes unverrichteter Dinge vernichtet, nur um ständig mit der jungen Frau in Kontakt stehen zu können, die sicher kein schlechtes Trinkgeld von uns bekommen haben muss.“

Den Sieger des Rennens kennt keiner mehr

„Wenn ich mich heute mit meinen Freunden treffe, kann sich jeder sofort an diese Episode mit der Dame erinnern und muss darüber lachen. Diese Story ist bei allen hängen geblieben. Wenn du jetzt aber wissen willst, wer in dem besagten Jahr ein Rennen gewonnen hat, das wird dir mit Sicherheit keiner von uns beantworten können“, meint der Niederlage mit Blick auf die wirklich bleibenden Erinnerungen.

Die letzte Episode der Geschichten vom Schleizer Dreieck: Im Angesichts des Todes