Geschichten vom Schleizer Dreieck: Im Angesichts des Todes

In geschmeidiger Manier konnte sich Kurt Mansfeld 1935 beim Halbliterrennen auf dem Schleizer Dreieck trotz einer lädierten Hand, die noch aus einem Unfall bei einem Rennen in England resultierte, von der achten bis zur sechzehnten Runde in Führung setzen. Doch dann stürzt Mansfeld in den Buchhübelkurven. Der Auto-Union-Fabrikfahrer, der selbst erneut einige Verletzungen davon getragen hatte, rappelte sich wieder auf und begutachtete sein Motorrad.

Der erste Eindruck muss ernüchternd gewesen sein: Die rechte Fußraste und das Schaltgestänge waren an seiner DKW abgebrochen. Letzteres hing nur noch notdürftig an der Maschine. Und dennoch entschied sich Mansfeld – mittlerweile auf Platz vierzehn liegend – für eine Weiterfahrt und jagte dem Feld nach. Die deformierten und funktionslosen Teile schliffen aufsehenerregend neben seiner Maschine über dem Boden. Infolge des Sturzes brach wenig später auch noch das Gestänge der Fußbremse. Bremsen nur noch per Hand möglich Der ohnehin angeschlagene Breslauer konnte lediglich noch per Hand bremsen und schalten. Das hinderte Mansfeld aber keineswegs daran mit voller Renngeschwindigkeit weiterzufahren. Es war ein gewagtes Spiel mit dem Tod. Immer wieder kamen die abgebrochenen Gestänge dem Hinterrad und der Hinterradkette beängstigend nahe. Moralisch hatte Mansfeld unter diesen grenzwertigen Umständen, ohne Zweifel die größte Leistung dieses Meisterschaftslaufes abgeliefert und wurde im erlösenden Ziel nicht nur von den Zuschauern stürmisch begrüßt. Nicht endend wollende fünf Runden konnte Mansfeld lediglich auf zwei Gänge zurückgreifen und vier Runden lang stand ihm bei seinem Höllenritt um das Dreieck einzig die Handbremse zur Verfügung. Insofern war der erreichte vierte Platz, der für Mansfeld noch einen wichtigen Punkt in der Meisterschaft nach sich zog, schon ehrfurchtgebietend und mehr als eindrucksvoll einzuordnen. Mit Gipsarm am Gashahn Das Wort „aufgeben“ schien scheinbar nie im Wortschatz von Kurt Mansfeld zu existieren, denn ein Jahr später fiel der Breslauer mit einer nicht weniger bemerkenswerten und keinesfalls alltäglichen Aktion auf. Kurt Mansfeld stürzte im Training. Daraufhin musste der linke Unterarm in Gips gelegt werden. Für das arg in Mitleidenschaft gezogene Motorrad konnten die benötigten Ersatzteile nach langer Suche in Plauen aufgetrieben werden. Mansfeld fuhr im rasanten Tempo, mit nur einer Hand am Lenker ins sächsische Vogtland, um möglichst am nächsten Tag wieder mit einer rennfertigen Maschine an den Start gehen zu können. Mansfeld musste aber letztlich akzeptieren, dass eine Teilnahme am Rennen aufgrund seiner Verletzung wenig Sinn ergab. Die letzte Episode der Geschichten vom Schleizer Dreieck: Ziel-Crash stoppt Jubel