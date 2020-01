Gerold Meißner ist in Schleiz zahlreiche Rennen gefahren. Das Foto zeigt den Sachsen 1990. Die kuriosen Umstände eines Laufes auf dem Schleizer Dreieck sind dem heutigen Diplom-Ingenieur besonders in bleibender Erinnerung geblieben.

Geschichten vom Schleizer Dreieck: Mit Mühe und Not ins Ziel

Gerold Meißner ist in Schleiz, vorwiegend in den 1980-er Jahren, zahlreiche Motorradrennen gefahren. Viele davon konnte der Sachse, der als ausgewiesener Spezialist der hubraumkleinen Maschinen gilt, auch durchaus erfolgreich gestalten. Die kuriosen Umstände eines Laufes auf dem Schleizer Dreieck sind dem heutigen Diplom-Ingenieur aber in bleibender Erinnerung geblieben, wenngleich sich das genaue Datum trotz umfangreicher statistischer Forschungsarbeit, nicht mehr zu einhundert Prozent eruieren lässt.

„Es ging natürlich darum, wie in jedem einzelnen Meisterschaftsrennen, so viele Punkte wie nur irgendwie möglich zu holen“, erzählt Gerold Meißner. „Es hatte sich ergeben, dass ich aufgrund der Rennentwicklung einfach nur ins Ziel hätte kommen müssen, um mit den entsprechenden Zählern belohnt zu werden. Aber während der letzten Runden begann meine Kupplung zu rutschen.“ Kupplung streikt trotz sensiblem Fahrstil Mit entsprechendem Feingefühl und einem ausgeprägten Gespür für die sensible Technik bugsierte Meißner sein Sportgerät im Schonverfahren um den Dreieckskurs. Kurz vor der rettenden Zielflagge wurden die Nerven des Sachsen aber nochmals arg strapaziert. „Während des allerletzten Umlaufes ging gar nichts mehr und ich musste mein Motorrad in Heinrichsruh ausrollen lassen. Mir war natürlich sofort bewusst, was ich hätte tun müssen, um das Motorrad wieder instand zu setzen, um zumindest langsam weiterfahren zu können. Aber mir fehlte dafür schlicht das Werkzeug. Ein einfacher Zehnerschlüssel wäre die Lösung für eine behelfsmäßige Reparatur gewesen.“ Volkspolizist als Retter in der Not „In meiner Verzweiflung fiel mir auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein diensthabender Volkspolizist mit seinem Dienstmotorrad auf. Ich wusste, dass seine MZ über Bordwerkzeug verfügt. Es bedurfte keiner großen Überredungskunst und der Schutzmann half mir freundlicherweise sofort mit dem benötigten Schraubenschlüssel aus. Mit ein paar geübten Handgriffen konnte ich die Kupplung vor Ort nachstellen.“ Trotz aller Improvisationskünste tat sich inzwischen ein weiteres Problem für Gerold Meißner auf: „Mittlerweile war das Rennen abgewunken und das Fahrzeug mit der grünen Flagge befand sich schon auf der Strecke. Kurz bevor dieses Gefährt der Rennleitung in Heinrichsruh aufschlug, gelang es mir, mein havariertes Motorrad wieder in Bewegung setzen und ich zuckelte im ersten Gang in Richtung Start-und-Ziel. Für die Jungs mit der Flagge wäre es ein Leichtes gewesen, schneller zu fahren. Aber sie ersparten es mir, mich zu überholen.“ So ergab sich für Meißner die unverhoffte Möglichkeit, sich noch über die Ziellinie zu schleppen. „Und ich kam noch in den Genuss der ersehnten Meisterschaftspunkte.“ Die letzte Episode der Geschichten vom Schleizer Dreieck: Könige für zwei Stunden