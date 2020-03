Geschichten vom Schleizer Dreieck: Schnellster Mann der Welt

Ernst Jakob Henne avancierte in der Vorkriegszeit zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Motorradrennfahrer auf der Straße und im Gelände. Mit einer geliehenen Maschine bestritt er 1923 sein erstes Rennen bei einem Sandbahnwettbewerb. Henne, der eigentlich nur einen gewöhnlichen Sonntagsausflug machen wollte, wurde auf Anhieb Dritter. Der Ehrgeiz des 1904 geborenen Bayer war geweckt.

Mit weiteren zahlreichen Erfolgen empfahl sich Henne für die noch junge BMW-Werksmannschaft, für die er ab 1926 an den Start gehen sollte. Neben den vielen Straßenrennen machte sich Henne auch einen Namen bei Sechstagesfahrten im schweren Gelände. Henne stellte zwischen 1929 und 1937 insgesamt 76 internationale Geschwindigkeitsrekorde auf.

Rekorde über Rekorde, aber kein Sieg in Schleiz

Er galt als der schnellste Mann der Welt und füllte mit seinen Rekorden die Geschichtsbücher des Motorsports. Nach seiner erfolgreichen Karriere auf Zweirädern wechselte Henne 1934 zu den Automobilen, wo er auch zu überzeugen wusste. Obwohl Henne mit BMW 1926 und 1927 unter anderem zwei deutsche Meistertitel holte, blieb ihm ein nennenswerter Erfolg auf dem Schleizer Dreieck verwehrt.

Am nächsten kam der Bayer diesen Vorhaben noch 1925. Allerdings verhinderte ein Fahrfehler einen möglichen Sieg von Henne. Der damalige Astra-Pilot übernahm ab der fünften Runde das Zepter im Rennen bis 350 ccm und enteilte der Konkurrenz zusehends. Henne wurde aber in der Kurve nach dem Ziel zu weit nach außen getragen und konnte nur mit viel Glück einen Zusammenstoß mit einem Telegrafenmast vermeiden. „Henne überschätze wohl selbst sein höllisches Tempo“, schrieb damals die Presse.

Erdbeeren mit Schlagrahm im Café Ried’l

Oskar Weller, Journalist der Zeitschrift Motor und Sport, erinnerte sich in seinen Bericht von 1932 detailgetreu an folgende Anekdote: „Einmal, es wird wohl 1926 gewesen sein, saßen wir drei Tage vor dem Rennen am Nachmittag vor dem Café Ried’l. Auf einmal gab es ein Mordshallo: Paul Köppen, Hellmut Burggaller und Franzl Heck waren angekommen. Die Mabeco von Heck war unterwegs abhandengekommen, aber man hat sie später wiedergefunden. Die drei hatten wunderbar frische Erdbeeren mitgebracht. Die wurden angerührt und mit Schlagrahm verspeist, als ein ehrwürdiger Benz sich auf das Café zu bewegte und mit einen gehauchten Seufzer davor stehenblieb.“

Dem Fuhrwerk entstiegen Anton Bauhofer, Ernst Henne und Eugen Bussinger. „Die Reise von München nach Schleiz hatte sieben Stunden oder acht Reifenpannen gedauert. So genau wusste das keiner mehr. Und unterwegs hatten sie aus Versehen mit den Rädern ein Huhn geschlachtet.“

Ernst Jakob Henne verstarb am 22. Mai 2005 101-jährig auf Gran Canaria.

