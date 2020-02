Am Vorstart des 1982-er Schleizer Dreieckrennen konnte sich Heinz Siegert (90) noch nicht ausmalen, dass er nur wenige Minuten später in eine Massenkollision verwickelt sein wird, die für den Sachsen einen pikanten Ausgang haben sollte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten vom Schleizer Dreieck: Suche nach dem Sündenbock

Heinz Siegert kam 1978 auf dem Schleizer Dreieck in der Lindenwegkurve vom rechten Weg ab und landete unsanft im Straßengraben. Siegert, der 1989 DDR-Meister in der traditionellen 1300ccm Formelrennwagenkategorie werden sollte, konnte sein havariertes Fahrzeug trotz eines Überschlags unverletzt verlassen und wandte sich zielgerichtet der anderen Straßenseite zu. Dort boten ihm die beherzten Anwohner unvermittelt sofort eine Zigarette an. „Etwas Besseres konnte ich mir in diesem Moment gar nicht vorstellen. Auf den Schreck musste ich erst einmal eine dampfen. Das beruhigte ungemein.“

Vier Jahre später – 1982 – hatte der DDR-Meisterschaftslauf der B8-Rennwagen für alle Beteiligten am Dreieck eine unliebsame Überraschung parat. Unmittelbar nach dem Start fanden sich vier Fahrzeuge abseits der Strecke wieder. Heinz Siegert war mittendrin und schildert das Geschehen von damals aus seiner Sicht: „Im Startgetümmel gab es eine Massenkollision. Heiner Lindner, Hans-Jürgen Vogel, Wolfgang Günther und ich sind nach dem Durcheinander alle in einem Kartoffelfeld gestrandet. Zum Glück wurde dabei niemand ernsthaft verletzt. Nur die Autos waren eben etwas krumm.“ DDR-Oberschiedsrichter wird vorstellig So ärgerlich und unnötig der Unfall ohnehin war, erlebte die Geschichte für Heinz Siegert eine nicht zu erwartende Fortsetzung. „Im Laufe des Tages tauchte Albert Gärtner bei mir auf und erbat ein vertrauliches Gespräch.“ Gärtner war der Vorsitzende der Fachkommission Straßenrennsport der DDR – der Oberschiedsrichter. Seine Meinung war im Fahrerlager respektiert und angesehen. „Jedenfalls erklärte mir Gärtner, dass er für den Unfall unbedingt einen Sündenbock brauche, was mich stark verwunderte, da ich dafür eigentlich der falsche Ansprechpartner war. Für jeden, der den Crash gesehen hatte, war klar, dass Wolfgang Günther ursächlich für das Chaos war. Das Problem war nur, Günther war, im Gegensatz zu mir, zu dieser Zeit ein Mitglied der DDR-Nationalmannschaft und er war bereits wegen eines anderen Vergehens in der Vergangenheit belangt worden“, erinnert sich Heinz Siegert. Nationalmannschafts-Fahrer Günther muss geschützt werden Eine erneute Sanktionierung hätte unweigerlich eine Sperre nach sich gezogen und Günther wäre für das prestigeträchtige Pokalrennen am späteren Nachmittag nicht startberechtigt gewesen. „Das hätte allerdings eine immense Schwächung des DDR-Teams bedeutet, was man beim wichtigen Heimrennen unbedingt vermeiden wollte. Also bat mich Gärtner höflichst die schwere Bürde der Schuld auf mich zu nehmen und einen Verweis einzukassieren. Bei meiner Abreise aus Schleiz war ich also um eine sportliche Vorstrafe reicher, für die ich nichts konnte“, erklärt der Sachse, dem immerhin ein Trost blieb: „Die Geschichte war für mich folgenlos.“ Zur letzten Episode der Geschichten vom Schleizer Dreieck: Mit Vollgas in die Jubeltraube